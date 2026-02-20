ASSE – Laval : Avant de se déplacer dans le Chaudron, William Bianda affiche ses ambitions. Le défenseur central du Stade lavallois veut stopper la meilleure attaque de Ligue 2 et relancer son équipe.

Ce samedi, l’ASSE accueille Laval pour une rencontre capitale dans la course à la montée. Les Verts, 3es et meilleure attaque du championnat, partent favoris. Mais en face, les Mayennais comptent sur un homme : William Bianda.

Le défenseur central s’est imposé comme le pilier du système défensif lavallois. Après des mois compliqués, marqués par les blessures et un temps de jeu réduit, l’ancien Lensois a retrouvé sa place.

"J’enchaîne beaucoup. Je fais partie des titulaires, et personnellement c’est important, surtout après ces blessures à répétition."

Un retour au premier plan qui ne masque pas l’essentiel. En Ligue 2, Laval n’a plus gagné depuis novembre. Et le maintien reste l’objectif prioritaire.

"Ça me fait plaisir oui et non. Mais je n’y pense pas, parce que les résultats ne sont pas là. Si tu fais une saison pleine et que ça ne se passe pas bien, tu ne pourras pas dire que tu es satisfait de ta saison. L’objectif, ça reste le maintien."

ASSE – Laval : Bianda veut faire tomber un gros

Face à l’ASSE, la mission s’annonce délicate. Les Stéphanois possèdent l’attaque la plus prolifique de Ligue 2. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili incarnent cette menace offensive permanente.

Bianda le sait. Il détaille. "Défendre contre Stassin demande beaucoup de concentration. Ce n’est pas le joueur qui va venir te percuter, dribbler, mais il se place bien. Davitashvili est plus dans la percussion… Mais il n’y a pas que leur attaque qui fera le match. Il y aura leur équipe, et nous en face."

Laval n’a pas encore battu de « gros » cette saison. L’occasion est idéale pour inverser la tendance.

"Rester aussi longtemps sans victoire, je ne sais plus depuis quand ça ne m’est pas arrivé. On a besoin de lancer une série. Cette saison, on n’a pas encore battu de gros. Ça peut être Saint-Etienne…"

Le message est clair. Laval ne viendra pas en victime.

Un défi à la hauteur de l’ASSE

Les dernières déconvenues à Reims (4-0) et Clermont (4-1) ont servi d’électrochoc. "On avait eu des discussions avec le staff et entre joueurs. Dans notre situation, ça ne devait pas arriver !"

Depuis, les Mayennais tentent de retrouver de la solidité. Il faudra être irréprochable face à la meilleure attaque de L2.

Bianda a récemment mesuré l’écart face à un attaquant de très haut niveau.

"J’étais sûr de pouvoir dégager cette balle. Il est allé tellement vite… Tu vois la différence avec un attaquant de L1, ou d’un niveau plus haut encore. Mais cela sert niveau expérience. J’engrange."

Dans le Chaudron, l’intensité sera maximale. L’ASSE joue gros dans la course à la montée. Laval joue son maintien. Et William Bianda le sait : pour relancer sa saison, il faudra frapper fort à Geoffroy-Guichard.

Source : Ouest-Franc