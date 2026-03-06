Mis à pied par l’ASSE le 11 février, Sébastien Joseph est à la recherche d’un nouveau défi. L’ex-entraîneur des Vertes a également été suspendu pour plusieurs matchs.

Arrivé cet été en provenance de Dijon et sous contrat jusqu’en 2027, Sébastien Joseph n’est pas parvenu à créer une dynamique positive avec son groupe. Rapidement, l’équipe s’est retrouvée en difficulté en Arkema Première Ligue.

Une mise à pied de l’ASSE

Selon un article paru dans L’Équipe le 11 février, en marge du derby face à l’OL Lyonnes, Sébastien Joseph aurait prononcé des mots très durs à l’encontre de l’arbitre de la rencontre.

« Elle nous a n... cette sale p..., elle(s) nous n... (nt) tous les week-ends. »

Avant de revenir s’excuser auprès du délégué.

La sanction est tombée pour lui : 14 matchs de suspension, ce qui prive l’ancien entraîneur de l’ASSE de banc en Arkema Première Ligue pour une longue période.

L’ancien coach stéphanois cherche du travail

C’est sur la plateforme LinkedIn que Sébastien Joseph s’est récemment exprimé. Dans un message publié sur le réseau social, il explique être à la recherche d’un nouveau poste.

"Bonjour à tous ! Je recherche un nouveau poste et vous serez reconnaissant(e) de m'apporter votre aide. Si vous entendez parler d'une opportunité ou si vous souhaitez simplement en discuter, envoyez moi un message ou laissé moi un commentaire ci-dessous. J'aimerai reprendre contact."

Dans ce message, l’ancien coach de l’ASSE précise également le type d’emploi recherché :

« Je recherche des postes de coach. Je suis à l’écoute de nouvelles opportunités. »

Les Vertes préparent leur prochain match

Désormais entraîneur de l’ASSE, Tom Bouvier connaît sa mission pour cette fin de saison : maintenir le club en Arkema Première Ligue.

Après la trêve internationale, les Stéphanoises vont entamer la dernière ligne droite du championnat. Cela débutera dès la semaine prochaine avec un déplacement sur la pelouse de Dijon, une équipe qui peut encore prétendre au Top 5.

De son côté, l’ASSE reste engagée dans une lutte serrée pour le maintien avec Lens et Montpellier.