À l’approche du choc entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et le Red Star, la communication du club audonien a encore frappé. Fidèle à son ton décalé et ironique, le Red Star a amusé les réseaux sociaux ce vendredi avec une annonce inattendue autour de son maillot.

Le rendez-vous est important sur le plan sportif. Deuxième de Ligue 2, l’ASSE reçoit le Red Star, cinquième, pour un choc qui pourrait peser lourd dans la course à la Ligue 1. Un véritable match à six points, où le vainqueur pourrait prendre une option sur la fin de saison. Mais avant même le coup d’envoi, le club francilien s’est illustré… sur le terrain de la communication.

Le Red Star s’amuse encore

Les supporters stéphanois s’en souviennent peut-être encore. Lors du match aller, remporté 2-1 par le Red Star, la communication du club audonien avait fait parler d’elle. Quelques heures avant la rencontre, le club avait publié une vidéo volontairement ironique et complotiste. Un contenu humoristique qui avait rapidement circulé sur les réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions. Un coup de communication réussi. Ce vendredi, le Red Star a décidé de remettre ça.

Les “Men in Black” débarquent à Geoffroy-Guichard

Vendredi, le club francilien a publié un message annonçant que l’équipe ne pourrait pas évoluer avec ses maillots habituels à Geoffroy-Guichard. La raison ? Les couleurs du Red Star, vertes et blanches, sont trop proches de celles de l’AS Saint-Étienne (ASSE).

Plutôt que de se contenter d’une annonce classique, le club a choisi de traiter l’information avec humour. Dans un message plein d’autodérision, le Red Star a annoncé que les joueurs évolueront en noir intégral pour la rencontre. Une référence assumée au célèbre film “Men in Black”, popularisé par Will Smith.

ASSE - Red Star : Un choc très attendu

Au-delà de l’aspect communication, le match reste évidemment capital sur le plan sportif. Lors du match aller, l’ASSE s’était inclinée 2-1 au terme d’une rencontre frustrante. Ce soir-là, les Stéphanois avaient livré une prestation trop passive et commis plusieurs erreurs défensives. Une performance que les Verts veulent effacer. Ce que Mickaël Nadé n'a pas manqué de rappeler en conférence de presse.

À Geoffroy-Guichard, dans un stade plein, l’ASSE aura l’occasion de prendre sa revanche et de poursuivre sa course vers la montée. Mais le Red Star arrive avec des ambitions similaires.

