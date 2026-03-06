Leader de Ligue 2, l'ESTAC reçoit Clermont ce samedi. Troyes, logique favori, s'est exprimé avant cette rencontre. Retour sur la conférence de presse de Stéphane Dumont.

Martin Adeline, milieu de l'ESTAC : "Le championnat est sur sa fin. Il reste neuf matchs. Ce sera l'équipe qui réussira à faire sa série la plus constante, qui prendra de l'avance et qui sera en sécurité. Après ce week-end, il en reste 8. Il y aura 3 matchs et une trêve. Donc ça va enchaîner à une vitesse déconcertante. L'énergie, on va réussir à aller la chercher, surtout quand on reste sur une série positive.

Le but c'est de gagner le plus de matchs possible et pourquoi pas derrière remporter un titre, évidemment. On ne peut plus se cacher. On a tout connu, carton rouge, blessure. Il n'y a plus rien qui nous fait peur aujourd'hui. On sait qu'on peut s'adapter à tout. On arrive toujours à retrouver l'énergie et je pense à rester calme dans ces situations."

L'ESTAC ne peut plus se cacher en Ligue 2

Martin Adeline, milieu de l'ESTAC : "Personne ne nous a aidé pour quoi que ce soit. On est toujours allé chercher tout ce qu'on a entrepris. On sait que personne ne va rien nous donner. On est solidaires. Rien ne peut rentrer dans ce groupe. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit aux autres équipes, non.

Ne pas se cacher, c'est aussi regarder ce qui se fait à côté et trouver l'énergie, la source de motivation nécessaire pour enchaîner les matchs. Avant Amiens ? Oui, clairement. On a été leader depuis la première journée et c'est vrai que ça nous a fait bizarre. En tout cas, on ne se compare pas. On est juste concentré sur nous-mêmes.

Plus de critiques pour l'ASSE que pour l'ESTAC ?

Martin Adeline, milieu de l'ESTAC : "Troyes sans la pression de l'ASSE au quotidien ? Ce qui se passe en dehors du stade ou au stade c'est différent. Quand il y a le match, tu as 15 000, 20 000 supporters au stade, tu ne penses pas à ce qu'ils vont dire. Tu entends juste le bruit. C'est plus compliqué ce qui se dit en dehors. Les journalistes, les critiques etc, ça peut être dur pour eux."

Ne pas se soucier de l'ASSE

Stéphane Dumont, entraîneur de l'ESTAC : "On n'est focus que sur nous-mêmes. Forcément, les résultats des autres, on les connaît, mais en tout cas, ça n'a aucun impact. Ce qui est important, c'est de faire en sorte d'être le plus performant possible et de se donner le maximum d'atouts et de chances pour gagner le match. Après, arrive ce qu'il arrive. Chacun son équipe. Concentrons-nous sur nous, et ne regardons pas ce qui se passe de l'autre côté des terrains.

On sait tout, où on se situe à peu près. Ce qui compte, c'est de foncer, d'avancer, de ne pas regarder, de ne pas calculer, d'être meilleur chaque jour. Le reste, c'est assez compliqué de s'occuper de nous-mêmes déjà si on commence à regarder ailleurs."

Troyes sans pression ?

Stéphane Dumont, entraîneur de l'ESTAC : "La seule pression qu'on a, c'est celle qu'on se met en interne, sur la faculté de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match, de mouiller le maillot et tout ce qu'on véhicule de valeur au quotidien.

Je pense que c'est une richesse pour nous, une force, que depuis le début on sait où on veut aller mais en restant dans l'ombre, un peu caché."

Source : ESTAC