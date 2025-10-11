Alors que la trêve internationale offre une parenthèse bienvenue au calendrier de la Ligue 2, plusieurs clubs du championnat en ont profité pour disputer des rencontres amicales. Objectif : maintenir le rythme, offrir du temps de jeu aux remplaçants et travailler certains automatismes avant la reprise le week-end prochain.

L’USL Dunkerque a parfaitement profité de ce test amical pour se rassurer. Opposé au Cercle Bruges ce mercredi 8 octobre, le club nordiste s’est imposé sur le score net de 3-0. Dès la huitième minute, Eddy Sylvestre a ouvert la marque. Un but sous forme de récompense d'un bon début de match de ses coéquipiers.

Dunkerque retrouve le sourire face au Cercle Bruges

Le match a toutefois basculé dans un climat plus tendu lorsque Christian Ravych s’est rendu coupable d’un tacle très dangereux sur Sylvestre, contraint de sortir sur blessure. Le défenseur belge a logiquement été expulsé après plusieurs minutes d’interruption.

Réduits à dix, les visiteurs ont subi les assauts dunkerquois : Anto Sekongo a doublé la mise avant la pause, et Thomas Robinet a inscrit le troisième but dans le temps additionnel. Une victoire nette et utile pour l’USLD, actuellement 10e de Ligue 2, qui prépare son retour à la compétition dans de bonnes dispositions.

Reims prépare bien sa course au top 5 de Ligue 2 !

Le Stade de Reims a également disputé une rencontre amicale ce jeudi au Centre de Vie Raymond Kopa, face au Royal Charleroi SC. Fidèle à sa méthode, Karel Geraerts a profité de l’occasion pour effectuer une large revue d’effectif.

Dominateurs, les Rémois ont longtemps buté sur une défense belge bien en place, malgré plusieurs occasions franches, dont une tête d’Hafiz Ibrahim sur le poteau. Le score est resté vierge jusqu’en fin de match, avant que Patrick Zabi ne délivre les siens à la 85e minute, reprenant un centre parfait d’Antoine Leautey, entré un peu plus tôt.

Cette courte victoire (1-0) offre une dose de confiance bienvenue avant un déplacement délicat sur la pelouse de Rodez en championnat.

Les autres matchs :