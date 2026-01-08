En grande difficulté depuis le début de la saison, l'ASSE féminine se retrouve aujourd'hui dernière d'Arkema Première Ligue. Durant ce mercato hivernal, Sébastien Joseph et son staff comptent bien se renforcer. Une première recrue vient d'être annoncée en défense ce jeudi.

Malgré un mercato conséquent cet été, l'ASSE n’a, pour le moment, pas réussi à construire une équipe solide cette saison. Dernières au classement, les Vertes n'ont remporté qu'un seul match.

La défense, un secteur prioritaire

Dans tous les secteurs du jeu, l'ASSE doit trouver des joueuses capables de s’acclimater rapidement à ce championnat. Le club se structure petit à petit et vient d'ailleurs d’annoncer la venue d’un nouveau recruteur. Benoît Ragazzini aura ainsi une mission très importante, mettant son expertise au service du projet de développement du football féminin de l’AS Saint-Étienne.

Le club souhaite donc travailler sur le long terme, dans le cadre de ce nouveau projet ambitieux. Mais cela n’empêche pas de réagir rapidement, car l’urgence est bien réelle !

Ainsi, Moira Kelley rejoint l’AS Saint-Étienne après une première expérience européenne aboutie en Suède.

Communiqué de l'ASSE

Née le 16 février 2002, Moira Kelley débute son parcours universitaire à l’University of Kansas, où elle se distingue dès sa première saison. Elle commence l'ensemble de ses matchs universitaires (64 matchs) confirmant ainsi son potentiel. Elle poursuit son développement à l’University of Virginia, où elle contribue au parcours de son équipe jusqu’au deuxième tour du tournoi NCAA Division 1 féminin 2024.

Ses prestations lui permettent d'intégrer une équipe de première division américaine, les Portland Thorns, en National Women’s Soccer League. En juillet 2025, Moira Kelley rejoint le Linköping FC, en première division suédoise. Rapidement intégrée, elle s’impose comme une joueuse importante de l’effectif, titulaire à 11 reprises. Son entraîneur la décrit alors comme une défenseure offensive et combative.

Sous le maillot de l'ASSE avec lequel elle s'est engagée jusqu'en mai 2026, elle portera le numéro 24. Bienvenue Moira !

Les réactions : Joueuse et entraîneur

Moira Kelley nouvelle joueuse de l'ASSE : "Je voudrais remercier l’ensemble du club pour son accueil. J’ai hâte de commencer avec l’équipe, de jouer avec mes coéquipières, qui ont été formidables lors de mon arrivée, et de pouvoir m’exprimer sur le terrain devant les supporters de l’AS Saint-Étienne !"

Sébastien Joseph, entraîneur de l'ASSE : "Le recrutement de Moira s’inscrit dans la volonté d’un renfort défensif supplémentaire. Elle va pouvoir nous apporter de la stabilité défensive. Elle arrive avec une expérience européenne en Suède et de très bonnes statistiques dans l’utilisation du ballon et dans les duels. Moira n’a pas peur de jouer sous pression et possède une bonne capacité à casser les lignes et à renverser le jeu."