Du côté de l’ASSE, la réflexion autour du poste de gardien de but s’intensifie. Si Gautier Larsonneur, récemment prolongé jusqu’en juin 2028, s’impose comme un joueur important dans le groupe, les dirigeants stéphanois anticipent déjà les prochaines étapes.

Brice Maubleu, doublure expérimentée, voit son contrat courir jusqu’en 2026, mais son avenir semble s’écrire loin du Forez. Le club du Chaudron souhaite donc préparer l’avenir en identifiant un jeune portier capable d’épauler Larsonneur tout en représentant une option crédible pour le long terme. Dans cette logique, le profil de Sander Tangvik coche de nombreuses cases : jeune, grand, formé à la rigueur scandinave et déjà rompu à la compétition de haut niveau.

Selon Transfer Radar, l’AS Saint-Étienne surveille de près le jeune gardien norvégien Sander Tangvik (Rosenborg). À 22 ans, le portier de 1m93 impressionne en Norvège et pourrait représenter une belle opportunité de renfort pour les Verts.

Un poste stratégique à renforcer pour l'ASSE

À 22 ans seulement, Sander Tangvik s’impose comme l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat norvégien. Formé à Rosenborg BK, le club historique de Trondheim, il a gravi tous les échelons depuis les équipes de jeunes jusqu’à devenir titulaire indiscutable cette saison. Avec 14 clean sheets toutes compétitions confondues, le portier international espoir (12 sélections) a démontré une régularité impressionnante et une maturité rare pour son âge.

Doté d’un profil athlétique (1m93) et d’un bon jeu au pied, Tangvik attire logiquement les regards à l’étranger. Son contrat courant jusqu’en décembre 2027 et sa valeur estimée à 3,5 millions d’euros selon Transfermarkt témoignent de son statut de joueur en pleine ascension.

Tangvik, une piste concrète pour 2026 ?

D’après les informations relayées par le compte Transfer Radar, l’ASSE aurait déjà entrepris des démarches exploratoires auprès de Rosenborg pour évaluer la faisabilité du transfert. Bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été formulée, le club forézien souhaiterait anticiper un éventuel départ dans la hiérarchie des gardiens et sécuriser un profil d’avenir.

La concurrence pourrait toutefois s’avérer rude : plusieurs formations européennes, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, auraient également manifesté leur intérêt. Mais la perspective d’un projet ambitieux en Ligue 1, conjuguée à la possibilité de se développer dans un environnement réputé pour valoriser les jeunes talents, pourrait séduire le portier norvégien.

En attendant, Sander Tangvik poursuit sa belle saison avec Rosenborg, confirmant match après match qu’il possède toutes les qualités pour franchir un cap. Et si ce cap passait, dès 2026, par le stade Geoffroy-Guichard ?