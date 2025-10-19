"LIMITES ET PRÉSOMPTION" - ASSE

"La vanité fait plus de dupes que la ruse." François de La Rochefoucauld

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : ROAD TO LIGUE 1 = -50 points

« Salut les Gamins. D’accord, donc l’histoire c’est le chaud et le froid, la nuit et le jour, etc. Un coup on ramène trois pions de l’extérieur, et juste après on en prend zéro à la piaule contre des équipes de milieu de classement. Très bien. Mais faites quand même gaffe à votre cul, les gosses. Moi je suis comptable, donc je sais compter. Et tout ce que je vois, c’est que le nombre de point par match est en train de gentiment tangenter le 2, ce qui est la limite pour envisager une montée en L1 direct. Alors vous pouvez toujours vous la raconter sur la soi-disant « supériorité » de notre ASSE en Ligue 2. Moi tout ce que je vois c’est qu’on est 3ème après 10 journées. Et pas 1er ni 2ème. Et je vous préviens, je ne supporterai pas une année supplémentaire en L2. »

Salut les Groupies,

C’est le retour de votre cowboy JossRandall après ce ASSE-LMFC (2-3) du 18 octobre à La Piaule. Autant vous dire que ce ne fut pas une soirée facile, de celles qui me flanque le moral en-dessous du niveau de l’amertume. Encore une soirée ASSE « sauvée », et encore, je dirais sauvée « In extremis » (car j’ai fait deux ans de latin chez un imprimeur spécialisé dans le Missel) par la bonne humeur de mon Gang des Binouzes, sinon j’aurais clairement regretté d’avoir perdu mon temps au lieu d’aller au théâtre pour voir jouer « Prends deux bananes, on mangera l’autre ».

Et la conclusion est froide. J’en suis soufflé comme un Lustre de Murano, mais les amis c’est cette fois officiel : notre ASSE ne domine pas du tout la L2 comme on nous l’avait promis.

Et il serait temps que tout le monde au club en prenne conscience, et en tire rapidement les bonnes leçons. Sinon, il pourrait assez vite nous arriver des bricoles.

CHAPITRE 1 : LES LIMITES D’UN COACH

Ce match du samedi 18 octobre aura montré d’un coup toutes les limites de notre ASSE 2025-2026. A commencer par celles d’un coach résolument monolithique et déjà à cours d’idées.

Celle-là, je vous en parle déjà depuis quelques chroniques, mais chaque match qui passe la renforce.

Mais c’est toujours pareil, j’ai beau être prévenu, à chaque fois mon effarement pourrait être turc tellement il va croissant. Si la surprise constitue la dynamique de l’intérêt, avec EIRIK_BORNELAND, on n’est plus surpris.

Plus surpris de ces choix de compo qui interrogent (sortir YVANN_LE_FRANC_MAÇON du chapeau après des mois de non-compétition, et après des mois de mise au placard, je n’ai pas trop compris l’histoire, mais en tout cas j’ai vu le résultat).

Plus surpris de sa gestion globale de l’effectif, des non-turnovers, des joueurs qui ne jouent jamais et de ceux qui – indéfectiblement – jouent toujours même quand ils sont mauvais, des coachings toujours hyper tardifs, de l’absence totale de réponse tactique en cours de match, englué qu’il semble être dans son 4-3-3 immuable, là où on peut imaginer que 90% des coachs de L1 et L2 auraient au moins tenté de jouer à deux attaquants à 1-3 à la piaule.

Non est plus surpris que sa seule réponse sur le banc soit son unique Mantra, la formule sacrée, le « GO GO GO !! ».

Et bien moi je te le dis Eirik, si tu n’ouvres pas un brin tes Chakra, tu vas finir par passer pour un con. Et l’excellent Audiard disait à juste titre : « Ne contredis jamais un con. Si tu attends un peu, il le fera de lui-même. ». J’ai bien peur qu’on ne soit plus très loin de ça.

Et on n’est malheureusement plus surpris non plus de tes analyses d’après-match, probables simples témoins de ton impuissance, avec ta frime pochée comme des œufs en meurette, mais qui, comme la dernière en date, me donnent vraiment l’impression de ne pas avoir vu les mêmes matchs que toi, alors même que j’étais dans le même stade que toi, au même moment que toi.

A ta seule décharge, je comprends que la gestion des « statuts » de nos pseudo stars puisse être une épine dans ta godasse de sprinter de banc. Là je pense clairement à ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU, encore auteur d’un match indigne hier, comme très souvent, mais aussi, plus surprenant, à STASSIN_LA_DEMI_LUNE, qui a traversé le match comme un fantôme, sauf quand il s’agissait de lever les bras et de rejeter la faute sur tous les autres. Là il faudrait impliquer la Direction et l’Armée mexicaine de têtes pensantes qui à mon avis ne te laissent pas le choix. Mais si le projet c’est de remonter en L1 uniquement grâce aux éclairs de génie de ces deux-là, ça me parait court, et surtout, il va falloir se poser la question de leur réelle motivation à soutenir cette trajectoire.

Alors oui, attention à tes miches mon Viking. KILMER avait fait de toi, et de ta psychologie « foot moderne / pressing haut / coefficient de spectacularité / jeu offensif » la pierre angulaire de leur projet. Pour l’instant, le compte n’y est pas, comme dit mon Hool’s @JeremChatonnier (notez toutefois que lui, il n’en est pas à une connerie près, donc à prendre avec recul).

La série qui s’annonce va servir de test. Car les équipes rencontrées seront – a priori – d’un niveau supérieur à l’En-Avant-Simone de Guingamp et de l’Ogre Manceau. Donc fais gaffe à ce que ton unique GoGoGo ne finisse pas par être la goutte d’eau qui met le feu aux poudres.

Car pour ton information à Sainté, ils sont quand même de plus en plus nombreux à penser qu’en ce qui te concerne, il va bientôt être temps de tourner l’Apache, comme disait Geronimo (1829-1909).

CHAPITRE 2 : LES LIMITES D’UN GROUPE - ASSE

« L’ASSE, PSG de la Ligue 2 ». Mais quelle connerie en fait ! Et je le dis avec d’autant plus de franchise que je me suis aussi laissé bercer par cette illusion, ce miroir aux alouettes, ce parallèle bien trop cavalier.

En L1, les clubs qui jouent le PSG, en dehors de Strasbourg ce WE et de l’OM dans un match particulier, ne jouent pas car elles ont peur.

Nous c’est tout à fait le contraire. On ne fait visiblement peur à personne, et les équipes, même moyennes, viennent au Chaudron pour gagner des matchs et nous marcher dessus. Et il y en a deux qui y sont déjà parvenues.

Alors oui, le parallèle semblait simple à faire au regard des moyens investis par rapport aux autres clubs de notre division, de la puissance financière de l’actionnaire, et dans le jeu, par une possession au-dessus de la moyenne.

Tiens parlons-en de ça … Notre ASSE est le champion toute catégories de la possession, 70% depuis le début de saison, encore 72% samedi … Mais il a une drôle de gueule aujourd’hui le Champion de la possession.

608 passes pour marquer deux buts et avoir à peine deux autres occasions. Il en aura fallu trois fois moins à l’adverse du soir pour nous mettre trois pions et engendrer 4 arrêts supplémentaires de LARSONNEUR_AUX_VAINCUS (contre un seul au goal adverse). Tout est dit. Bien sûr c’est l’esprit et le projet insufflé par le coach. Mais il y en a quand même quelques-uns qui se la racontent volontiers dans l’étalage de leur soi-disant supériorité technique dans les petits espaces. Mais ça sert à nibe au final. Le nombre de points dépend des victoires, pas de la possession.

Miroir aux alouettes disais-je, que celui de la possession absolue, qui mène même à des illusions pires que des oasis dans le désert. J’entends par exemple que IGOR_MILADY_NOVICE a fait un bon match. Ah oui ? En dehors de sa percée et frappe sur le poteau, ça ne m’a pas marqué moi. Et pourtant il était juste devant moi pendant toute la deuxième mi-temps. Ah ça, pour faire des tourniquets sur lui-même et redoubler, retripler, requadrupler des passes en triangle à 3 mètres, là y a du monde. Mais où est son réel impact offensif sur le jeu de l’équipe ? Où sont les déséquilibres et vrais décalages créés par la passe ? Si c’était pour faire ça, on avait déjà BOUCHOUARI_POTTER, ce n’était pas la peine de dépenser de l’artiche pour aller chercher le même. Et plus globalement, il semble que tout le monde se « satisfasse » de cette possession sans aucun jeu direct, et avec très peu de jeu dans l’axe et dans la surface de vérité.

Au final, j’ai bien peur qu’à force d’avoir martelé, et aussi entendu partout que nous avions un effectif PREMIUM pour la L2, très au-dessus du lot, à gober cette affirmation avant de l’avoir vérifiée, nous ne nous soyons tous fourré le doigt dans l’œil jusqu’à l’estomac.

Et si l’effectif était finalement assez moyen, avec juste deux trois « stars » dont on attend qu’elles gagnent les matchs à elles toutes seules ?

Regardons le match de samedi : est-ce qu’il n’y a que moi que ça interroge que le meilleur joueur de l’ASSE (et j’allais même dire le seul bon) soit GÉRARD_DE_TARDIEU, joueur en fin de carrière et à qui on vient gentiment d’annoncer qu’il allait dégager voie 12 en fin de saison ? Et qu’autour de lui, ce soit le désert du Nevada, mais sans les cactus ?

En 10 matchs, j’ai vu au moins 8-10 joueurs dans les effectifs adverses qui seraient titulaires, et sans trembler, à l’ASSE cette saison.

Entre une attaque visiblement pas concernée par la partie, un milieu atone en termes de création autant que dans les duels, et une défense d’un niveau moyenâgeux, on est vraiment sûrs qu’on a un effectif aussi « supérieur » aux autres équipes de L2 ? Un doute m’habite. Vraiment.

Tiens, parlons-en pour finir de la défense, car ça nous amènera à parler de la responsabilité de l’actionnaire dans tout ça. Ledit actionnaire qui par la voix de FAHMY a encore rappelé cette semaine que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes dans la construction du projet moyen-long terme.

Bien sûr que dans une saison, il y a des trucs qui se passent. Bien sûr personne ne pouvait imaginer que BERN_HAPPY_AUER serait à ce point con à bécher de la flotte pour prendre 3 matchs de suspension pour un geste d’humeur débile. Bien sûr que personne n’imaginait que des blessures importantes comme celles de CHICO_LAMBA_RASDUCHOIX se pointeraient sans crier garce.

Mais à un moment donné, surtout avec la myriade de nouveaux mecs que NATURAL BORN KILMER a mis aux manettes du sportif, gouverner c’est prévoir.

Et nous vendre la soi-disant « polyvalence » de JOÃO_FERREIRA_ROCHER comme arrière-droit et possible DC droit en cas de coup dur est officiellement un mensonge. Le match de samedi a démontré que le garçon est aussi à l’aise en défenseur central qu’un fer à repasser dans le gant d’un boxeur. Et que les soirées de l’Ambassadeur ont de plus en plus une drôle de gueule.

Répétons-le. C’est Émile de Girardin (1802-1881) qui avait raison. Gouverner c’est prévoir.

CONCLUSION : LES LIMITES DE LA PRÉSOMPTION ET DE LA VANITÉ

Oui, après cette première année en L1 complètement ratée, la théorie de la condescendance s’est développée comme une larve de moustique dans un marais. Prétention à tous les étages, des dirigeants aux joueurs en passant par le staff, de croire trop vite que les millions investis, les cadors gardés, et la supposée supériorité de l’effectif garantirait une montée sans efforts.

La réalité est bien différente, et à l’aube de ce premier col première catégorie (RED STAR-PAU-TROYES) il est grand temps pour tout le monde de revenir sur terre dans une logique d’efforts et de performance, car rien ne sera facile.

Evidemment qu’il n’y a pas encore le feu au lac. Comptablement, en tout cas. Mais sans vraie remise en question (je parle d’une vraie, pas de l’habituel « on s’est dit les choses dans le vestiaire »), remise en question verticale de haut en bas, un silence angoissant va très vite se glisser entre nous comme un ver dans une poire blette.

Et l’analyse doit se faire objectivement et sans concession. Oui, la marge de manœuvre de notre ASSE dans cette ligue 2 est aussi étroite que l’intelligence d’un garde champêtre (ça c’est juste un petit clin d’œil à mon Maréchal des Logis Chef @RBruyas91267 qui Ô combien partage ce sentiment de vanité déplacée dans notre club de cœur).