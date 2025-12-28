La semaine écoulée a été particulièrement dense pour l'ASSE. Voici les informations qu'il ne fallait surtout pas rater cette semaine...

Dimanche, l’ASSE s’est inclinée face à Nice (2-1) en Coupe de France. Une élimination logique mais loin d’être anodine. Cette rencontre a en effet laissé des traces disciplinaires. Mahmoud Jaber, averti pour la cinquième fois de la saison, sera suspendu pour le déplacement au Mans. Même sanction pour Augustine Boakye, également touché par la nouvelle réglementation de la LFP, qui prévoit désormais une suspension automatique après cinq cartons jaunes, sans notion de période.

Eirik Horneland devra donc composer sans deux éléments importants de son effectif pour un match crucial face au Mans, concurrent direct au classement avec le même nombre de points que les Verts.

Coup dur pour l’ASSE féminine après une sanction historique

Sur le plan féminin, la semaine a été marquée par une décision lourde de conséquences. Le PSG féminin a été sanctionné par la FFF avec trois matchs perdus sur tapis vert. Parmi les bénéficiaires figure Le Havre, concurrent direct de l’ASSE dans la lutte pour le maintien. Résultat : l’écart potentiel grimpe à six points avec les Vertes, toujours dernières du classement. Une situation critique, aggravée par une défaite face à Dijon, et qui oblige l’ASSE féminine à envisager un véritable exploit pour se maintenir.

Réorganisation en profondeur du staff médical de l'ASSE

En coulisses, l’ASSE poursuit sa transformation structurelle. Le départ d’Hubert Largeron, figure historique du staff médical, marque un tournant. Pour compenser, le club s’apprête à renforcer son secteur avec l’arrivée pressentie de Ruben Pacheco, en provenance de Laval, tandis que Romain Maillé a déjà rejoint l’organigramme. L’objectif est clair : professionnaliser davantage la gestion physique, dans une saison marquée par une hécatombe de blessures.

Mercato : Paul Eymard, premier renfort attendu

Sur le plan sportif, le mercato hivernal s’annonce mesuré mais ciblé. Le milieu de terrain reste une priorité. À ce titre, Paul Eymard devrait signer son premier contrat professionnel début janvier, dès sa majorité. Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, l’international U18 viendra étoffer un secteur en manque de solutions, offrant à Horneland une cartouche supplémentaire à polir.

Jean-Louis Gasset, la disparition d'un Grand

La semaine a été endeuillée par la disparition de Jean-Louis Gasset. Ancien entraîneur emblématique des Verts, il avait redonné une identité et une fierté au club à la fin des années 2010, sauvant l’ASSE puis la qualifiant pour l’Europe. Son héritage reste profondément ancré dans la mémoire collective stéphanoise qui lui a unanimement rendu hommage.

Moueffek, symbole d’une année contrastée

Dans ce contexte, Aïmen Moueffek a été élu meilleur joueur de l’année 2025 par notre rédaction. Constant, impliqué, souvent décisif dans l’équilibre collectif, il a incarné la continuité dans une saison instable, entre Ligue 1 et Ligue 2. Un repère sportif et humain, devenu le visage fort de l’année verte.