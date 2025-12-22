Après les nombreux changements dans l’organigramme sportif, le staff médical de l’ASSE poursuit sa mue. Le départ historique d’Hubert Largeron marque une rupture majeure, mais d'autres renforts sont déjà en approche.

La transformation structurelle de l’AS Saint-Étienne ne s’arrête pas aux bureaux de recrutement ou au terrain. C’est désormais dans les coulisses du vestiaire que les changements s’intensifient. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, Hubert Largeron, kiné emblématique de l’ASSE, quitte le club. Un départ symbolique au sein staff médical.

Ruben Pacheco pressenti pour renforcer le secteur médical

Selon les informations de Ouest-France, l’ASSE pourrait enregistrer l’arrivée de Ruben Pacheco, actuellement en poste au Stade Lavallois. Kinésithérapeute reconnu, il viendrait renforcer un secteur en chantier, alors que les blessures s’accumulent et que la saison est déjà marquée par une hécatombe physique.

Son arrivée viendrait s’ajouter à celle de Romain Maillé, anciennement à l’INF Clairefontaine, comme nous vous l'annonciionst début décembre. Ce dernier possède un CV solide (OL, Équipe de France U20, FFF) et incarne la volonté du club de professionnaliser et spécialiser sa prise en charge médicale.

Des blessures en cascade et une méthode à questionner

Malgré ces ajustements, les soucis ne cessent de s’accumuler. Eirik Horneland doit composer sans plusieurs joueurs blessés, principalement pour des problèmes musculaires. Parmi eux : Ferreira, Duffus, Moueffek, Lamba ou encore Annan. Des absences longues, qui mettent en lumière la fragilité de certains profils mais aussi les limites d’une intégration express et intense.

Une cellule médicale repensée à l'ASSE

Depuis l’arrivée du consortium Kilmer, l’ASSE a profondément modifié sa structure performance. Autour de Donough Holohan, plusieurs spécialistes étrangers sont venus étoffer l’équipe : Calum Daley, Foivos Papastaikoudis, et désormais Ben Smalley en provenance de Crystal Palace. Son arrivée engendre un changement de mission pour Paolo Gaudino. Chargé de la réthlétisation, il va accompagner le groupe sur la préparation physique comme le faisait Tivey ou Guy avant leurs départs.

Le mercato s'active aussi en coulisses du côté de l'ASSE.

Source : Peuple-Vert.fr, Ouest-France, Le Progrès