À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, certaines pistes commencent à circuler avec insistance. Parmi elles, le nom d’un jeune ailier ivoirien évoluant en Israël attire l’attention de plusieurs clubs européens. Et selon la presse belge, AS Saint-Étienne ferait partie des équipes qui surveillent attentivement le dossier.

Le joueur en question, Cédric Don, appartient actuellement au Hapoel Jerusalem. À seulement 21 ans, il suscite un intérêt croissant, notamment du côté d’RSC Anderlecht, mais aussi du FC Bâle, du Sporting Charleroi et de l'ASSE selon Voetbal Nieuws. Une concurrence déjà significative, qui confirme que le joueur performe assez pour attirer les regards.

Un profil offensif qui colle aux besoins stéphanois lors de ce mercato

Cédric Don évolue principalement sur les ailes, avec une capacité à rentrer dans l’axe et à occuper plusieurs rôles offensifs. Compact (1,67 m), explosif et mobile, il se distingue par son activité constante et sa capacité à être dangereux dans les trente derniers mètres. En Israël, certains observateurs parlent d’un joueur “dynamiteur”, capable de faire basculer un match sur une accélération ou une prise d’initiative.

Sur la saison en cours, il a disputé 14 rencontres de championnat pour 3 buts et 1 passe décisive. Des statistiques à relativiser, car le Hapoel Jerusalem lutte dans le bas de tableau. À l’échelle globale, son rendement reste solide : 18 buts inscrits en 79 apparitions depuis son arrivée au club, souvent dans des contextes collectifs compliqués.

Une situation économique qui accélère les rumeurs

Si le dossier prend de l’ampleur, c’est aussi en raison de la situation financière du Hapoel Jerusalem. Le club israélien ne cache pas être à l’écoute des offres et aurait fixé une valorisation comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros. Plusieurs propositions auraient déjà été refusées ces derniers mois, jugées insuffisantes.

Dans ce contexte, un départ dès l’hiver est une hypothèse crédible, d’autant que le joueur et son entourage seraient ouverts à un nouveau projet sportif dans un championnat plus exposé.

L’ASSE en veille, sans précipitation

Côté stéphanois, il n’est peut-être pas question à quelques jours de l'ouverture du mercato, d’une offensive immédiate. Mais le profil de Don correspond à des critères bien identifiés : jeunesse, polyvalence, potentiel de progression et coût encore maîtrisé. Autant d’éléments compatibles avec une stratégie d’anticipation et de valorisation comme celle installée par KSV.

L’ASSE semble donc positionnée dans une logique de veille active, consciente que ce type de profil peut rapidement devenir hors de portée si la concurrence s’intensifie. Un dossier à suivre de près, tant le marché hivernal réserve parfois des accélérations soudaines.