À l’issue de l’année civile 2025, Peuple-Vert.fr dévoile son équipe de l’année de l’ASSE. Une sélection construite sur la durée, fondée sur les notes attribuées match après match par notre rédaction, et réservée aux joueurs ayant disputé au moins 45 minutes lors de 20 % des rencontres. Les performances de début de saison éclipsent celles du groupe qui a bataillé en Ligue 1. Voici le 11 de l'année !

Cette équipe de l’année reflète une saison contrastée, marquée par la fin de l’aventure en Ligue 1 puis la reconstruction en Ligue 2. Elle met en lumière les profils les plus fiables sur douze mois, davantage récompensés pour leur constance que pour des coups d’éclat isolés.

Une défense aux abois où les "moins pires" tirent leur épingle

Dans les buts, Gautier Larsonneur s’impose logiquement. Malgré une défense souvent exposée, le capitaine stéphanois affiche une moyenne solide (5,1) sur l’année civile, incarnant une certaine continuité dans un contexte instable. Sans réelle concurrence à son poste, le portier stéphanois reste toutefois exposé dans une équipe qui a fait de la perméabilité une spécialité.

La défense repose sur Chico Lamba (5,6) et Mickaël Nadé (5,7) dans l’axe, deux profils complémentaires. Le premier pour son potentiel et sa présence athlétique, le second pour sa fiabilité et son sens du placement. Nouvellement arrivé, le Portugais avait apporté une solidité défensive perceptible en début de saison. Depuis qu'il est absent, il manque et laisse une défense orpheline de son impact physique et redevenue "passoire"...

Sur les côtés, João Ferreira (4,5) et Ebenezer Annan (4,6) illustrent les difficultés récurrentes de l’ASSE à stabiliser ses postes de latéraux, tout en ayant répondu présent suffisamment souvent pour figurer dans ce onze. Ce sont des choix par défaut. Léo Pétrot, malgré une saison cauchemardesque à ce poste la saison passée, aurait pu figurer dans ce 11... Cela s'est joué à 2 dixièmes...

Un onze type basé de l'ASSE sur la régularité

Au milieu, Mahmoud Jaber (5,3) occupe le rôle de sentinelle. Travailleur de l’ombre, il a assuré l’équilibre dans une zone clé. Il a réussi à éclipser Pierre Ekwah, pourtant très solide en Ligue 1, mais qui a pâti du niveau général de l'équipe avec une note moyenne annuel de 4.9. Devant Jaber, Aïmen Moueffek (6,0) est le joueur le mieux noté de l’année. Élu joueur de l’année 2025, il incarne la constance, l’engagement et l’identité verte. Seules les blessures laissent de lui l'image d'un joueur inconstant. Certes pas le plus doué ou le plus talentueux, il répond très souvent présent et bénéficie d'une régularité dans les performances. À ses côtés, Florian Tardieu (5,1) complète un trio cohérent, précieux dans la gestion des temps faibles.

En attaque, Irvin Cardona (5,0) et Augustine Boakye (5,1) occupent les couloirs. Deux profils différents, mais capables d’apporter percussion et déséquilibre. La surprise est de ne pas voir apparaître Zuriko Davitashvili (4.6). Là encore, il paye son irrégularité. Son talent brut n'est pas discuté, mais ses performances ont déçu au regard de son potentiel.

En pointe, Lucas Stassin (5,0) est retenu malgré une saison parfois irrégulière, son volume de jeu et ses bonnes performances en Ligue 1 lui assurent une place de titulaire à un poste sans réelle concurrence.

Des remplaçants révélateurs de la saison

Sur le banc de cette équipe 2025 de l'ASSE, plusieurs noms illustrent la profondeur toute relative de l’effectif. Maxime Bernauer (4,8), Yvann Maçon (4,4), Léo Petrot (4,3) ou encore Zuriko Davitashvili (4,6) étaient proches du 11 mais sont restés à quai... Benjamin Bouchouari (5,0) et Igor Miladinovic (5,1) tirent leur épingle du jeu grâce à des perfomances plus abouties, sans toutefois déloger les trois milieux que sont Moueffek, Jaber et Tardieu.

Cette équipe de l’année 2025 ne prétend pas figer une hiérarchie définitive. Elle photographie une réalité sur douze mois. Celle d’un effectif en reconstruction, où la constance reste une valeur rare, et donc précieuse.