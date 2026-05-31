, cAprès une saison difficile, l'ASSE n'a pu accéder au championnat de Ligue 1. Au-delà de la défaite contre l'OGC Nice, c'est tout un modèle de travail qui est à rencontruire pour parvenir à atteindre les objectifs. Dans sa chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur la saison manquée de l'AS Saint-Etienne.

Grande favorite de la saison 2025-2026 de Ligue 2, l'ASSE a déçu ses fidèles supporters. Pourtant, le club stéphanois s'est donné les moyens de ses ambitions en investissant bien plus que ces concurrents lors du mercato, mais également en renforçant, le staff, la cellule de recrutement...e.

"Depuis des mois, le club fonctionne comme un chantier permanent. Ça recrute beaucoup, change beaucoup (sauf à la direction). Ça communique beaucoup. Mais pour quels résultats ? Le foot professionnel est cruel. Les dirigeants sont jugés sur les résultats et non sur les intentions."

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Une incompréhension total autour du projet de l'ASSE

Difficile de comprendre ce qu'il se passe à l'ASSE. Patrick Guillou pointe du doigt la direction stéphanoise. "Le navire prend toujours l’eau par la fenêtre du capitaine. [...] Ça change des discours calibrés et sans vie. C’est toujours plus agréable d’écouter le boniment des courtisans plutôt que la prophétie du malheur annoncé."

Cette saison, une nouvelle fois, le véritable problème ne semble pas avoir été identifié. L'ASSE a sans doute encore fait des erreurs de casting, lui empêchant d'aborder sereinement cette saison en Ligue 2. "Pourtant, les « Bodins » du recrutement se sont encore fracassés sur un bout de moquette. Danse macabre après un atterrissage forcé en deuxième classe à Nice."

Un problème de professionalisme

Les propos de Julien Le Cardinal, après le dernier match ont déjà beaucoup fait parler. Le défenseur central de l'ASSE, arrivé cet hiver a insistait sur un point . « Il va falloir repartir sur une nouvelle saison avec, j'espère, plus de professionnalisme et d'entrain de la part de tout le monde. »

Pour Patrick Guillou : "Cette déclaration mérite d’être méditée. Il explique publiquement que le problème existe. Il ne peut plus être caché. Le haut niveau demande davantage d’exigence et de rigueur, à commencer par sa direction."