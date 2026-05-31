Dans un Geoffroy-Guichard encore incandescent, l'ASSE a concédé le nul (0-0) face à Nice en barrage aller de Ligue 1. Toujours dans l'incertitude concernant leur division de la saison prochaine, les supporters des Verts ont battu des records historiques en Ligue 2. De quoi pousser La Chaine L'Équipe à se demander pourquoi le Chaudron fascine autant.

Dans un barrage aller où l'enjeu a pris le pas sur le jeu mardi 26 mai, l'ASSE a dit adieu à Geoffroy-Guichard pour cette saison 2025-2026. Face à Nice (0-0) en barrage aller de Ligue 1, les Verts ont conservé leurs chances en vue de la manche retour, vendredi 29 mai. Surtout, ils ont pu compter le soutien d'un peuple stéphanois record. Pour la huitième fois de la saison, la quatrième de suite, le Chaudron était à guichets fermés, avec 39 772 supporters. De quoi boucler en beauté un incroyable exercice sur le plan comptable.

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En effet, Geoffroy-Guichard se classe (de très loin) à la première place des affluences moyennes en Ligue 2 (31 446), un record historique en deuxième division et un chiffre plus vu depuis 2014-2015 à "GG". Signe de la passion dévorante entourant l'ASSE, le Chaudron se classe au sixième rang si l'on cumule les classements de Ligue 1 et Ligue 2. Des chiffres à en faire tourner la tête qui ont poussé La Chaîne L'Équipe à se demander pourquoi le Chaudron fascine autant.

L'ASSE - OM de 2019 dans les meilleurs souvenirs de Khazri

Légende de l'ASSE de la grande époque, Christian Lopez n'est pas étonné. "Le fait d'avoir vécu ce que nous on a vécu, on voit que le public est toujours resté fidèle à son équipe. C'est extraordinaire de voir qu'il y a entre 35 000 et 40 000 supporters au stade sur la dernière dizaine de matches. Quand on a été présenté dans le rond central avant le match face à Amiens, le speaker a donné nos noms et on avait juste l'impression de voler sur le terrain. Il y a des matches où (le public) nous permettait clairement de gagner."

Des propos confirmés par Wahbi Khazri, Stéphanois de 2018 à 2022. "C'est dans le top 2 des meilleurs publics de France. C'est 42 000 (personnes) qui chantent à l'unisson, avec le fameux "Popopololopopo". Et quand tout le stade s'y met, c'est juste fantastique. Mon plus beau souvenir, c'est le match contre l'Olympique de Marseille (2-1, 17 janvier 2019) où j'ai la chance de marquer le deuxième but. C'est la première fois de ma carrière que je me suis senti spectateur du but. J'ai senti le ballon rentrer dans le filet, avant de voir la tribune descendre. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs, au moins dans le top 3."

"Supporter de l'ASSE, c'est un héritage"

Des buts, Frédéric Piquionne en a lui aussi marqué dans le Chaudron (29). Le natif de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) se souvient du premier derby après la remontée en Ligue 1 (saison 2004-2005). "Ce match là (défaite 2-3), Geoffroy-Guichard était ex-cep-tio-nnel. Y marquer, c'est une sensation que seuls les buteurs peuvent avoir. Avoir des milliers de personnes qui scandent ton nom, c'est une ambiance exceptionnelle."

Une victoire dans un derby dans le Chaudron, Jessy Moulin ne voit pas mieux : "Gagner un derby dans Geoffroy-Guichard, c'est incroyable, jouer un match de coupe d'Europe aussi. Supporter des Verts, c'est un héritage qui se donne dans les familles, de générations en générations. Ce sont des valeurs de travail, de solidarité, et quand ils vont au stade, les gens recherchent une équipe qui mouille le maillot, qui va au charbon."

"La comparaison la plus proche, c'est peut-être l'Argentine"

Et l'ancien co-président de l'ASSE Bernard Caïazzo de conclure. "Je pense que c'est un peu religieux, les jeunes ont besoin d'espérance, d'une raison d'être et d'une raison d'exister. Quand ils sont dans le stade, on le voit à leurs visages, ils se sentent heureux et vivants. Quelque soit la situation, la division, c'est toujours plein avec une ambiance unique, explique l'homme d'affaires. Personnellement, j'ai été dans tous les grands stades du monde, que ce soit la Bombonera (Boca Juniors), le Maracana au Brésil, les stades allemands, le FC Barcelone ou le Real Madrid. Je n'ai jamais vu autant d'intensité dans la durée du match. La comparaison la plus proche, c'est peut-être l'Argentine."