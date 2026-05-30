Julien Cardinal n'a pas cherché à noyer le poisson. Au micro après la déroute de Nice (4-1), le capitaine des Verts a lâché des mots secs, sans fioritures. Des mots qui font mal, mais qui sonnent juste après une soirée à oublier pour ASSE.

Un seul mot. Cardinal en a choisi un seul, et il a suffi. « Catastrophique. C'est le seul mot que je retiens. » Voilà ce qu'il reste de la soirée à l'Allianz Riviera, où les Verts ont sombré en seconde période après avoir tenu 45 minutes. Deux mi-temps, deux équipes différentes, un gouffre. Le capitaine ne s'explique toujours pas ce grand écart : « Je ne comprends pas comment on peut montrer deux visages différents sur deux mi-temps comme ça. »

Le 4-1 est brutal. Il officialise ce que le score du match aller laissait redouter : Saint-Étienne ne remontera pas en Ligue 1 la saison prochaine. Et Cardinal assume, sans chercher de paravent : « On aurait dû faire le boulot avant, on assume tout ça. »

Un message aux supporters de l'ASSE

Avant de parler mercato ou futur, Cardinal a pensé aux tribunes. À ceux qui ont fait le déplacement à Nice, à ceux qui ont suivi depuis Geoffroy-Guichard ou derrière leur écran. « On est désolés pour les supporters. Désolé pour eux, ils ont tout donné pour qu'on puisse monter… »

Difficile de dire autre chose. La saison entière s'est jouée sur ce barrage, et les Verts n'ont pas tenu. Le gâchis, selon son propre terme, est réel : ASSE avait les clés en main après des semaines de Ligue 2, et le club n'a pas su convertir.

Cardinal sera là l'an prochain, et il attend « du sang frais »

La question se posait inévitablement : est-ce qu'il reste ? La réponse est nette. « Moi en tout cas je serai là. » Le capitaine ne fuit pas. Il sera présent pour la reconstruction, pour une troisième saison consécutive dans l'antichambre. Mais il pose aussi ses conditions implicites, celles d'un groupe qui devra changer de peau : « Il va falloir repartir sur une nouvelle saison avec, j'espère, plus de professionnalisme et d'entrain de la part de tout le monde. »

Et sur le mercato, il lâche une formule courte, sans détour : « J'espère qu'il y aura du sang frais l'année prochaine. » Un aveu que l'effectif, tel qu'il est, ne suffit pas. Qu'il faut reconstruire, pas seulement rafistoler.

Propos recueillis par Le Progrès.