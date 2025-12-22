L’ASSE termine l’année sur une mauvaise note. Défaite face à Nice, doutes sur le jeu, débats philosophiques et mercato à venir… Voici le programme complet du SNC #203, ce lundi soir.

Après une nouvelle désillusion face à l’OGC Nice, les Verts abordent la trêve avec des interrogations. Pour cette émission Sainté Night Club numéro 203, Paul sera entouré de Joss, Bérenger et Quentin pour passer au crible la première moitié de saison. Débrief du match, débat sur la philosophie de jeu d’Horneland et point mercato : tout y passe.

L’ASSE s’incline à Nice et sème le doute

6e défaite en 20 matchs. L’ASSE domine souvent mais ne concrétise pas. Malgré un certain contrôle du jeu, les Verts se font trop régulièrement punir sur leurs temps faibles. Le problème vient-il d’un système trop ouvert ? D’un manque de rigueur défensive ? Ou simplement de joueurs pas au niveau ?

Les jeunes, eux, montent en puissance. Eymard et Pedro affichent de belles promesses. Peuvent-ils bousculer la hiérarchie ? Même son de cloche pour Jaber et Davitashvili, convaincus d’avoir le niveau Ligue 1. Sont-ils dans le vrai ? Vos tops et flops seront aussi au menu.

Beau jeu ou bons résultats : que doit-on vraiment attendre de l’ASSE ?

Horneland a été nommé pour proposer du jeu séduisant. Mais faut-il privilégier le style ou l’efficacité ? Le débat sera nourri, ponctué de références philosophiques. Entre Platon, Nietzsche ou encore Machiavel, la rédaction s’interrogera : "jouer beau", est-ce suffisant quand les résultats ne suivent pas ?

Le beau peut-il mener au bon ? Peut-on croire que le jeu proposé finira par porter ses fruits à long terme ? Ou faut-il revoir les ambitions à la baisse et adopter un style plus pragmatique pour viser la montée ?

Deux visions s’opposeront :

Le romantisme footballistique, défendu par un chroniqueur.

Le réalisme brut, assumé par un autre.

À vous de trancher.

Mercato : quels mouvements à attendre cet hiver ?

L’émission se conclura par un point mercato. Des départs sont attendus (Maçon, Batubinsika, N’Guessan), tandis que Horneland souhaite réduire son groupe.

Mais l’ASSE doit aussi se renforcer. Deux priorités : un milieu défensif et un latéral gauche. Qui seront les cibles ? Le plateau en débattra, avec pronostics à la clé pour la suite de la saison.

👉 Rendez-vous ce soir en live sur vos plateformes habituelles pour commenter, réagir et débattre en direct !

Source : Sainté Night Club / Peuple-Vert.fr

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission