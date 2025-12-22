La décision de la Commission de Discipline de la LFP bouleverse le haut du classement de Ligue 2 et impacte directement l’ASSE. La sanction infligée au SC Bastia profite au Red Star, qui dépasse désormais les Verts au classement.

La réunion de la Commission de Discipline, ce lundi 22 décembre 2025, était très attendue. Le dossier du match SC Bastia – Red Star FC, interrompu définitivement lors de la 16e journée, était en instruction depuis plusieurs semaines. Les faits reprochés sont lourds. Usage et jets d’engins pyrotechniques. L’un d’eux a touché un acteur de la rencontre. Le match n’a jamais repris.

Après lecture du rapport d’instruction, la LFP a tranché. Et la décision est sans appel. Bastia perd le match sur tapis vert. Une sanction sportive immédiate, qui rebat les cartes dans la course aux premières places. Jusqu’ici deuxième, l’ASSE voit le Red Star lui passer devant. Le club francilien compte désormais 32 points, soit deux de plus que les Verts. Un coup dur dans une saison où chaque point compte.

Commission de Discipline : des sanctions lourdes pour Bastia

La Commission n’a pas fait dans la demi-mesure. Au regard de la gravité des incidents, le SC Bastia écope de plusieurs sanctions. La plus lourde reste la perte du match SC Bastia – Red Star FC comptant pour la 16e journée de Ligue 2 BKT.

À cela s’ajoute un retrait d’un point avec sursis au classement sportif. Une épée de Damoclès au-dessus du club corse pour la suite de la saison. Enfin, la tribune Est « Petrignani » du stade Armand-Cesari est fermée pour quatre matchs fermes.

La sanction prend effet immédiatement. Aucun délai. Aucun appel suspensif. Le classement est donc modifié dès cette semaine, avec des conséquences directes pour les concurrents du haut de tableau.

L’ASSE perd la 2e place au profit du Red Star

C’est là que le dossier concerne pleinement l’AS Saint-Étienne. Grâce à cette victoire sur tapis vert, le Red Star engrange trois points supplémentaires. Un bonus qui propulse le club francilien à la deuxième place du classement.

Avec 32 points, le Red Star devance désormais l’ASSE de deux longueurs. Les Verts, sous la direction d’Eirik Horneland, glissent à la troisième position. Une décision qui rend la première partie de saison du club stéphanois encore plus frustrant.

L’ASSE devra rapidement réagir sur le terrain pour reprendre l’avantage sportif. La bataille pour la montée est lancée, et chaque faux pas pourrait coûter cher.