Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP était réunie, comme chaque semaine pour statuer sur les différentes sanctions à prononcer après le dernier week-end de compétition. Voici les différentes décisions de ce mercredi 25 mars 2026.

Le week-end dernier, trois cartons rouges ont été distribués lors de la 28ᵉ journée de Ligue 2. En déplacement sur la pelouse de Pau, Montpellier à joué l’intégralité de la seconde période en infériorité numérique. Le défenseur, Christopher Julien a été expulsé juste avant la pause pour une faute sur Versini. Le MHSC a tout de même réussi à tenir le Pau FC en échec (0-0)

Sur sa pelouse, Amiens n’a pas réussi a tenir le nul face au Mans. Réduits à dix après l’expulsion d’Amine Chabane, les picards se sont inclinés 4-3 en toute fin de rencontre. La LFP était donc invitée à statuer sur la suspension du latéral de l’ASC

Samedi, Dunkerque à été lourdement battu à Troyes. Peu après avoir le but égalisateur de son équipe, Aristide Zossou a été exclu. Une expulsion qui a été mal digérée par les Dunkerquois et qui a fait débat chez un bon nombre d’observateurs…

Les décisions de la LFP en ce 25 Mars

Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la LFP a prononcé diverses sanctions après le dernier week-end de compétition. :

EXCLUSIONS

Deux matchs de suspension ferme

Christopher JULLIEN (Montpellier Hérault SC)

Aristide ZOSSOU (USL Dunkerque)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Ibrahim FOFANA (Amiens SC)

28ème journée de Ligue 2 BKT : Amiens SC – Le Mans FC du vendredi 20 mars 2026.

Exclusion de Christophe CARPENTIER, médecin de l’Amiens SC.

Un match de suspension ferme et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

28ème journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – USL Dunkerque du samedi 21 mars 2026.

Exclusion de Lucas DELAGE, analyste vidéo de l’USL Dunkerque.

Deux matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

28ème journée de Ligue 2 BKT : Clermont Foot 63 – Red Star FC du vendredi 20 mars 2026.

Exclusion de Grégory POIRIER, entraîneur du Red Star FC.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

28ème journée de Ligue 2 BKT : ESTAC Troyes – USL Dunkerque du samedi 21 mars 2026.

Exclusion de Benjamin RYTLEWSKI, entraîneur adjoint de l’USL Dunkerque.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 31 mars 2026.

Kylian KAÏBOUE (Amiens SC)

Anthony RONCAGLIA (SC Bastia)

Titouan THOMAS (Stade Lavallois MFC)

Matthéo XANTIPPE (Grenoble Foot 38)

Ligue 2 - Police des Terrains

27ème journée de Ligue 2 BKT : Grenoble Foot 38 – AS Saint-Étienne du samedi 14 mars 2026.

Comportement des supporters du Grenoble Foot 38 : usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture d’un match ferme de la tribune Ouest du Stade des Alpes.

Cette sanction s’applique immédiatement