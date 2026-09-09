Un an et demi après son licenciement, Olivier Dall'Oglio est revenu en détail sur son passage à l'ASSE. Et sur un sujet sensible que tous les supporters se posent depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures : qui décide vraiment des joueurs qui portent le maillot vert ? Quel rôle occupe l'entraîneur dans la gestion du mercato à l'ASSE ?

Avant Eirik Horneland, avant Philippe Montanier, avant l'actuel Ian Cathro, il y a eu Olivier Dall'Oglio. Le technicien, débarqué de Saint-Étienne après la défaite à Toulouse, a livré à Poteaux Carrés un témoignage ouù il explique notamment son rôle dans la construction de l'effectif lors de la remontée des Verts en 2024. Sa réponse tranche avec l'image d'un coach aux manettes du mercato : « De moins en moins les coachs sont concernés, on les met de plus en plus de côté », glisse-t-il.

ASSE : Un avis consultatif, jamais décisionnaire

Concrètement, la méthode ressemblait à ceci : des listes de joueurs transmises par la cellule recrutement, de nombreux montages vidéo visionnées avec son staff, puis un classement rendu aux dirigeants. « On avait aussi des données physiques des joueurs, aujourd'hui on a beaucoup de renseignements. Après c'était aussi intéressant de se renseigner sur la mentalité des joueurs donc ça on le faisait avec Perrin », détaille l'ancien coach stéphanois. Mais le verdict final ne lui appartenait jamais. « Au final ce sont les dirigeants qui décident. On participe, on donne notre avis mais au bout du compte on n'a aucun pouvoir décisionnaire », résume-t-il, sans amertume.

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Fahmy et Rosenfeld, les vrais décideurs du sportif à l'ASSE

L'organigramme reste un mystère pour une partie du Chaudron, entre le titre de directeur sportif porté par Loïc Perrin et l'influence réelle de la direction anglo-saxonne. Dall'Oglio met les choses au clair. Perrin « est là au quotidien, il vient voir les entraînements, il suit le recrutement », mais le pouvoir se situe ailleurs. « Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld ne sont pas là tous les jours mais quand ils arrivent ils prennent complètement le relais, ils organisent des réunions, ils donnent des directives. Le vrai directeur sportif, c'est les deux », désignant Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, un avocat d'affaires et un entrepreneur, comme les véritables architectes / décisionnaire du mercato à l'ASSE.

Un avertissement ignoré avant la remontée en Ligue 1

Le passage le plus révélateur concerne la montée en Ligue 1. Dall'Oglio assure avoir alerté ses dirigeants sur le manque de profils expérimentés avant d'affronter l'élite. « J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas pris la mesure de la Ligue 1 (...) Je disais qu'on allait certainement se planter parce qu'il manquait trop de joueurs d'expérience et qu'on partait avec un effectif trop faible », confie-t-il. Une mise en garde qui aura peut-être pesé dans son éviction de l'ASSE. L'entraineur est, certes consulté, mais il ne décide pas complètement de son effectif. Il donne son avis mais c'est la direction qui tranche. L'entraineur doit ensuite obtenir des résultats et faire progresser son groupe avec les éléments à sa disposition.

Le cas Abdelhamid, symbole d'un vestiaire mal préparé

Autre nom qui revient dans l'entretien, celui de Yunis Abdelhamid, recruté à la demande de l'entraîneur pour apporter de l'expérience mais a finalement été un véritable flop. Dall'Oglio tempère, il y voit moins un échec individuel qu'une conséquence de la situation d'ensemble : « Il s'est retrouvé isolé en tant que leader (...) Je lui avais dit de faire attention, qu'il risquait de s'épuiser à tenir seul ce rôle-là. Il s'est fatigué, a perdu confiance sur le terrain, et ça a été compliqué pour lui ». Un cas qui n'as pas dû inciter les dirigeants de KSV à revoir leur copie quant à l'organisation autour du mercato.

ASSE : Un fonctionnement toujours d'actualité

Trois entraîneurs se sont succédé depuis le départ de Dall'Oglio, Horneland puis Montanier avant l'arrivée de Cathro cet été, mais rien n'indique que la gouvernance du recrutement ait changé de visage. Le principe reste le même : les techniciens consultés, les dirigeants décisionnaires. Le principal changement interne en matière de recrutement a été opéré au sein de la cellule coordonné par Alexandre Lousberg. Les Verts ont embauché plusieurs recruteurs et muscler la cellule recrutement.

Les mots d'Olivier Dall'Oglio viennent toutefois éclairer, avec un temps de retard, la manière dont se construisent les effectifs verts depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures à l'ASSE. Un fonctionnement qui, sur le papier, ressemble à celui de nombreux clubs modernes bien qu'au sein de certaines équipes l'entraineur a un rôle plus centrale dans la gestion et le recrutement.