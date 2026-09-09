Alors que l'ASSE s'apprête à enchaîner deux déplacements consécutifs, les parcages visiteurs de Dunkerque (ce samedi 12 septembre) et de Metz (le samedi suivant) afficheront tous les deux complets. L'intégralité des places a été prise d'assaut par les groupes de supporters.

Le Peuple Vert s'apprête à faire étalage de sa puissance populaire aux quatre coins de la France. Comme indiqué sur la billetterie officielle de l'ASSE, le secteur visiteurs affichera guichets fermés pour les deux prochaines sorties à l'extérieur des Verts.

Dunkerque puis Metz : Deux parcs visiteurs pris d'assaut

Ce samedi 12 septembre, à l'occasion du voyage dans le Nord pour affronter l'USL Dunkerque au stade Marcel-Tribut, les tribunes réservées aux supporters de l'ASSE seront pleines à craquer.

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Et la vague verte ne va pas s'arrêter là. Pour le choc prévu le samedi suivant sur la pelouse du FC Metz au Stade Saint-Symphorien, le constat est strictement le même. En l'espace de deux semaines, les supporters stéphanois vont une nouvelle fois transformer les espaces visiteurs en annexes de Geoffroy-Guichard.

La billeterie de l'ASSE n'ouvrira pas au grand public

L'intégralité des places allouées aux visiteurs a été réservée en amont par les groupes et sections de supporters de l'ASSE. Sur le site officiel du club, les deux matchs affichent complet avant même l'annonce d'une ouverture au grand public.

Par conséquent, aucune place ne sera commercialisée sur la billetterie en ligne officielle de l'ASSE, et aucun guichet ne sera ouvert sur place les jours de match à Dunkerque ou à Metz. Les supporters non affiliés à un groupe ayant déjà commandé leur place ne pourront pas accéder aux parcages.

Si l'ambiance s'annonce une fois encore grandiose dans les travées adverses, les supporters munis du précieux sésame restent dans l'attente des consignes d'accueil. Comme à l'accoutumée pour les déplacements du club forézien, des arrêtés préfectoraux devraient rapidement préciser les points de rendez-vous obligatoire et les conditions d'acheminement sous escorte.

Les modalités précises de déplacement seront communiquées très prochainement par les autorités et l'ASSE.