À deux journées de la fin du championnat, l’ASSE aborde un déplacement décisif à Rodez avec une situation bien plus claire. Les cartons jaunes ne pèseront plus dans la course à la montée. Un détail qui change beaucoup de choses mais qui n'ôte pas la pression du risque de suspension.

La défaite face à Troyes (0-3), quelques jours après celle concédée à Bastia (0-2), a laissé des traces sur le plan sportif. Mais sur le plan disciplinaire, les Verts abordent ce sprint final avec une forme de soulagement. En Ligue 2, la règle est claire : c'est l'accumulation de cinq cartons jaunes qui entraîne une suspension. Concrètement, aucun Stéphanois ne pourra être suspendu face à Amiens pour une accumulation d’avertissements puisque la commission de discipline n'aura plus le temps de statuer avant cette ultime rencontre. Un point important alors que plusieurs joueurs étaient sous la menace ces dernières semaines.

Des Verts qui vont pouvoir jouer libérés !

Jusqu’ici, plusieurs cadres vivaient avec cette épée de Damoclès. Augustine Boakye, en tête avec neuf cartons jaunes depuis celui récolté face à Troyes, n'est donc plus exposé. Florian Tardieu ou encore Ebenezer Annan faisaient également partie des joueurs sous la menace. Mais cette pression disparaît désormais complètement. Même en cas d’avertissement à Rodez, aucun joueur ne sera suspendu pour la dernière journée face à Amiens.

Cela ôte une forme de pression à Philippe Montanier dans la gestion de son groupe et aux joueurs qui pourront se livrer de manière plus libérée (et ce ne serait pas un mal !). Dans un contexte où les blessures s’accumulent, cette donnée n’est pas anodine. L’ASSE pourra aligner ses meilleurs éléments sans calcul, avec un seul objectif : prendre six points sur les deux dernières journées. La rencontre à Rodez s’annonce capitale, face à une équipe difficile à manœuvrer sur sa pelouse, alors que les Verts ont perdu leur place dans le top 2 après deux revers consécutifs.

Un seul vrai risque pour l'ASSE avant Amiens

Si les cartons jaunes ne sont plus une menace, un danger subsiste toutefois. Un carton rouge reçu à Rodez entraînerait automatiquement une suspension pour la réception d’Amiens. Dans un sprint final aussi serré, perdre un titulaire sur une expulsion serait un coup dur difficile à compenser.

Impossible pour autant de calculer. L’engagement sera indispensable, mais il ne devra toutefois pas basculer dans la précipitation. L’ASSE joue désormais sans filet dans la course à la montée. Chaque détail va compter, y compris la discipline.

Avant ce déplacement en Aveyron, les Verts savent qu’ils n’ont plus de marge. Le faux pas à Bastia puis la défaite face à Troyes ont rebattu les cartes. Désormais troisième, Saint-Étienne doit réagir immédiatement pour espérer retrouver la Ligue 1. Et cette fois, aucune excuse ne sera recevable.

Le point complet sur les cartons de l’ASSE