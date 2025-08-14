C'est avec une première victoire en ligne de mire que l'ASSE défiera Rodez ce week-end (J2 de Ligue 2). Les Ruthénois se rendent à Geoffroy-Guichard après avoir été tenus en échec par Nancy le week-end dernier. Mathis Fessard, journaliste pour Centre Presse Aveyron, est revenu en détail sur la forme du RAF.

Une pré-saison mitigée pour les Ruthénois ?

Défait à 3 reprises en cinq matchs amicaux, Rodez n'a pas réalisé une préparation d'anthologie. Mais pas de quoi s'alarmer selon Mathis Fessard, journaliste pour le Centre Presse Aveyron et suiveur du RAF.

"C’est difficile de tirer un vrai bilan de cette pré-saison, parce qu’il y a eu énormément de mouvements. (...) Il a fallu intégrer de nouveaux joueurs, en laisser partir d’autres. Donc, plus que les résultats, je pense qu’il fallait surtout regarder les automatismes."

Avec des joueurs recrutés dès le début du mercato, les Ruthénois se sont mis d'emblés sur la bonne voie. "Il y a eu des choses intéressantes mises en place cet été. Sur le plan des automatismes, ça commence à prendre. Bien sûr, il y a encore des manques, notamment en défense (défaite face à Pau 2-4)", tempère le journaliste. "C’est une équipe qui est encore en train d’apprendre à se découvrir."

Une équipe taillée pour le maintien en Ligue 2 ?

Quatorzième la saison dernière, Rodez n'espère pas jouer le haut de tableau cette saison. "Les ambitions restent les mêmes : avec un budget de 7,7 millions, l’objectif c’est le maintien."

Mais avec les départs de Timothé Nkada ou de Waniss Taïbi, Didier Santini ne pourra pas compter sur autant d'expérience que la saison dernière. "Ils ont été remplacés par des joueurs plus jeunes, avec moins d’expérience en Ligue 2", affirme Mathis Fessard.

Un match piège pour l'ASSE ?

Neutralisé par Nancy (0-0), Rodez pourrait bien vouloir accrocher sa première victoire de la saison ce week-end. "Contre Nancy, il y a un peu de frustration. Rodez a dominé, eu les meilleures occasions, mais il a manqué d’efficacité devant", analyse le journaliste.

Face à près de 30.000 spectateurs, les Rhuténois auront sans doute l'envie de se montrer. "En tant qu’outsider, venir chez un favori, dans le plus beau stade du championnat, tout le monde rêve de faire un coup. (...) Beaucoup de joueurs vont découvrir Geoffroy-Guichard. Pour certains, ce sera peut-être le plus grand stade de leur carrière. Forcément, ça va leur faire quelque chose : est-ce que ça va les transcender ou les bloquer ? Difficile à dire."

Ce sera donc à l'ASSE de faire la différence ce samedi, face à une équipe de Rodez capable du meilleur… comme du pire.

