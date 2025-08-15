La 2ᵉ journée de Ligue 2 se déroule du vendredi 15 au lundi 18 août. Plusieurs équipes chercheront à confirmer leurs débuts positifs, tandis que d'autres devront rapidement réagir pour ne pas se laisser distancer. Particularité de cette 1ère journée : 6 rencontres sur 8 se sont soldées par un nul. Les Verts, en tête de ce peloton des équipes à 1 point, vont vouloir s'extraire !

La deuxième journée s’ouvre ce vendredi à 20h avec cinq rencontres programmées.

Le SC Bastia accueille Pau FC au stade Armand-Cesari. Après sa victoire inaugurale contre Annecy (2-0), Pau tentera d’enchaîner face à une formation bastiaise qui voudra bien démarrer devant son public.

Dans le même temps, Clermont reçoit Troyes. Les Clermontois ont été accrochés par Dunkerque (2-2) lors de la première journée. Face à des Troyens victorieux contre Grenoble, ce duel pourrait déjà donner une première indication sur les ambitions de chacun.

À Grenoble, le GF38 affronte Laval, équipe qui a été accrochée par les Verts (3-3) lors de la première journée. Les Isérois voudront rebondir après leur défaite à Troyes (2-1), tandis que Laval cherchera à prendre les points laissés en route contre l'ASSE.

Le Red Star, auteur d’un match nul encourageant contre Montpellier (1-1), affronte Amiens SC, qui a montré du caractère face à Reims (2-2). Une opposition entre deux équipes qui ont montré des ressources intéressantes lors de cette 1ère journée.

Enfin, Nancy recevra Boulogne-sur-Mer. Les Lorrains restent sur un match nul contre Rodez et chercheront à capitaliser sur cette première sortie solide. Pour Boulogne, promu cette saison, l’objectif sera de rapidement engranger des points pour ne pas se retrouver sous pression.

L'ASSE va retrouver le Chaudron !

Le samedi débutera dès 14h avec deux rencontres en simultané.

Reims accueille Guingamp dans une affiche entre deux formations qui ont livré un match spectaculaire lors de la 1ʳᵉ journée. Reims a partagé les points avec Amiens, tandis que Guingamp a été tenu en échec à domicile par Le Mans dans un match à rebondissements (3-3). Cette rencontre pourrait donner lieu à un duel ouvert, entre deux équipes en quête de stabilité défensive.

Annecy reçoit Dunkerque dans un match important pour les deux équipes. Battu par Pau lors de l’ouverture, Annecy devra se montrer plus solide. Dunkerque, de son côté, a montré de bonnes choses contre Clermont et cherchera à confirmer sa solidité.

Enfin, en prime time à 20h, Saint-Étienne fera son retour à Geoffroy-Guichard contre Rodez. Après un nul lors de la première journée, les Verts auront à cœur d’imposer leur jeu devant leur public. Rodez, solide mais peu inspiré offensivement face à Nancy (0-0), se présentera avec l’intention de contenir les assauts stéphanois et de frapper en transition. Attention toutefois, l'histoire récente a démontré que Rodez était une équipe difficile à manier pour l'ASSE...

Le Mans – Montpellier pour clore la journée de Ligue 2

La journée se clôturera lundi soir à 20h45 avec la rencontre entre Le Mans et Montpellier. Le club sarthois a montré de belles ressources mentales contre Guingamp, parvenant à égaliser dans les toutes dernières secondes (3-3). Montpellier, tenu en échec par le Red Star (1-1), visera une première victoire, mais devra faire preuve de plus de régularité sur l’ensemble du match.

Un championnat encore en phase d'observation

Cette deuxième journée de Ligue 2 ne devrait pas encore bouleverser les équilibres, mais elle permettra d’y voir plus clair sur la dynamique des équipes. Certains clubs comme Pau, Troyes ou encore Reims auront l’occasion de confirmer leur potentiel, tandis que des formations comme Annecy, Boulogne ou Grenoble chercheront à se rassurer.

Les confrontations directes entre équipes ambitieuses, comme Clermont-Troyes ou Reims-Guingamp, donneront également un premier aperçu de la compétitivité réelle des prétendants aux places d’honneur. Enfin, l'ASSE est attendue au tournant. Autre chose qu'une nette victoire face à Rodez serait une fâcheuse contre-performance.