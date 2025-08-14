Lucas Stassin, cible prioritaire du Paris FC il y a encore quelques jours, pourrait finalement voir cette piste s’éteindre. Le club francilien concentre désormais ses efforts sur un autre attaquant...

Depuis le début du mercato estival, Lucas Stassin fait partie des joueurs les plus scrutés à l’AS Saint-Étienne. Meilleur buteur des Verts la saison dernière, l’attaquant belge a logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs français, dont le Paris FC. Le promu en Ligue 1 cherchait un avant-centre capable d’apporter des garanties immédiates au plus haut niveau, et le profil de Stassin — jeune, buteur et déjà habitué aux joutes de la Ligue 1 — semblait cocher toutes les cases.

Geubbels, la nouvelle priorité du Paris FC

Selon les dernières informations de Foot Mercato, le Paris FC s’est tourné vers un autre profil : Willem Geubbels. Passé par Lyon, Monaco et Nantes, l’attaquant français de 23 ans vit une renaissance en Suisse, à Saint-Gall. La saison dernière, il a inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives, confirmant enfin le potentiel aperçu lors de ses débuts en Ligue 1.

Son début d’exercice 2025-2026 est tout aussi impressionnant : trois buts en trois matchs, et une place de leader pour son club après trois journées de Super League. De quoi séduire un Paris FC désireux d’ajouter vitesse et efficacité à son attaque.

Les négociations sont en cours et pourraient se conclure autour de 10 millions d’euros, un montant qui constituerait la plus grosse vente de l’histoire de Saint-Gall.

Un courtisan en moins pour l’attaquant de l’ASSE

Pour Lucas Stassin, le revirement du Paris FC change la donne. Le club francilien représentait une piste sérieuse. Voir cette option s’éloigner réduit ses perspectives de départ dans l’immédiat.

Cela ne signifie pas que le marché est fermé pour lui : d’autres clubs pourraient entrer dans la course, en France comme à l’étranger. Mais à trois semaines de la fin du mercato, le timing devient un facteur important.

Du côté de l’AS Saint-Étienne, ce désengagement du Paris FC pourrait aussi être vu comme une bonne nouvelle sportive. Eirik Horneland, qui compte sur une rotation offensive étoffée pour viser la remontée en Ligue 1, conserve ainsi un joueur qui a prouvé son efficacité et sa capacité à peser dans les grands rendez-vous. Il devrait d'ailleurs postuler pour une place dans le 11 titulaire face à Rodez.

Stassin face à Rodez... et après ?

Si Geubbels signe au Paris FC dans les prochains jours, le feuilleton Stassin pourrait rapidement perdre en intensité. Mais le mercato reste imprévisible, et un départ de dernière minute n’est jamais à exclure. Tout dépendra des offres et des opportunités qui se présenteront d’ici le 31 août.

Pour le moment, Stassin reste concentré sur ses performances sous le maillot vert. Dans un contexte où l’ASSE a déjà connu un début de saison animé, garder un buteur de sa trempe pourrait s’avérer décisif pour la suite.