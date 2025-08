Avec déjà plus de 19 000 abonnés et plus de 30 000 supporters attendus contre Rodez, la passion verte ne faiblit pas malgré la Ligue 2. Le Chaudron s’annonce bouillant pour la rentrée.

La relégation n’aura pas eu raison de la passion stéphanoise. L’ASSE affiche déjà plus de 19 000 abonnés au 30 juillet 2025, un chiffre remarquable alors que le club évoluera cette saison en Ligue 2.

Cette dynamique positive est d’autant plus notable qu’elle intervient dans un contexte de reconstruction. L’arrivée de Kilmer Sports à la tête du club, combinée à une communication modernisée et une stratégie tarifaire adaptée, a ravivé l’espoir dans le Forez.

ASSE - Rodez : Plus de 30.000 supporters attendus !

Et l’engouement ne se limite pas aux abonnements. Plus de 30 000 supporters sont déjà attendus pour la réception de Rodez, samedi 16 août à 20h, pour la 2e journée de Ligue 2. Ce sera le premier match à domicile de la saison, et la promesse d’une grande fête populaire dans le Chaudron.

L’affluence prévue confirme que le lien entre les Verts et leur public reste l’un des plus solides du football français. Même en Ligue 2, Saint-Étienne reste un club à part, capable d’attirer des foules dignes de l’élite.

Une campagne d’abonnement réussie

Lancée le 20 juin pour les réabonnements, puis élargie au grand public le 3 juillet, la campagne d’abonnement a rapidement trouvé son public. Grâce à une billetterie 100 % digitalisée, des offres ciblées comme les formules "Liberté", "Tradition" ou "Pass Vert", le club a su séduire toutes les générations, notamment les jeunes et les familles.

À deux semaines du match contre Rodez, l’objectif des 20 000 abonnés paraît désormais atteignable, voire dépassable. Ce serait l’un des plus hauts totaux de la décennie pour l’ASSE, un signal fort envoyé à la concurrence.

Le Chaudron, toujours bouillant

La fidélité du Peuple Vert est plus que jamais d’actualité. Dans un championnat où chaque détail comptera pour remonter rapidement dans l’élite, le soutien des tribunes pourrait bien faire la différence.

Rendez-vous est pris samedi 16 août à 20h, dans un Geoffroy-Guichard incandescent, pour un match entre l'ASSE et Rodez qui s’annonce déjà comme l’un des moments forts de cette entame de saison.