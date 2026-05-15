L’ASSE recevait Rodez ce vendredi soir à Geoffroy-Guichard dans le cadre du play-off d’accession à la Ligue 1. Un rendez-vous décisif pour les Verts, toujours engagés dans la course à la remontée après leur troisième place en championnat. Face à eux, une équipe ruthénoise portée par une série impressionnante et qualifiée quelques jours plus tôt au Red Star. À l’issue de cette rencontre, remportée par les Verts aux tirs aux buts, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports. Réactions.

Après la qualification obtenue au bout de la séance de tirs au but, Philippe Montanier reconnaissait d’abord le scénario particulièrement éprouvant vécu par son équipe.

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "On ne peut pas dire que ce soit bon pour le cœur. Il fallait surtout rester calme. Ensuite, c’était aux joueurs et aux gardiens de faire le travail. Ça a été difficile, mais on passe et c’est bien l’essentiel."

L’entraîneur stéphanois est également revenu sur le changement de gardien juste avant la séance des tirs au but.

"Gautier Larsonneur ressentait une douleur dans les dernières minutes. Finalement, ça tombait bien parce qu’on avait déjà préparé cette éventualité." glissait-il avec le sourire.

Philippe Montanier (ASSE) : "Il faudra forcément être meilleurs"

Montanier reconnaissait toutefois que le contenu du match restait insuffisant avant le barrage contre le club de Ligue 1.

"Il faudra forcément être meilleurs. On a eu très peu d’occasions et même si on n’a pas concédé énormément de situations, ce n’est pas suffisant. On sent aussi que la saison est longue. Les joueurs avaient commencé très tôt avec sept ou huit semaines de préparation. Mais ça n’explique pas tout."

Le technicien stéphanois a ensuite détaillé les choix tactiques opérés face à Rodez.

"On est plus à l’aise dans un bloc médian que dans un pressing très haut. Contre Amiens la semaine dernière, on avait voulu aller les chercher haut et ça nous avait causé des problèmes. Là, il fallait rester compacts. Ensuite, on n’a pas réussi à se projeter assez vite vers l’avant."

Montanier expliquait également avoir tenté de modifier l’animation offensive après une première période jugée trop stérile.

"À la fin de la première mi-temps, on voyait bien que notre animation offensive ne fonctionnait pas. On faisait circuler le ballon autour de la surface mais il ne se passait rien. Il fallait trouver autre chose avec des changements de postes. Ça a été un peu mieux ensuite, mais pour moi ça reste insuffisant."

Philippe Montanier (ASSE) : "Impossible n’est pas Stéphanois"

Concernant le futur adversaire des Verts, l’entraîneur de l’ASSE refusait toute préférence.

"On prendra ce qui viendra. On sait que ce sera un adversaire redoutable. Mais on s’est battus pour être là. Comme on n’a pas réussi à monter directement, on voulait aller le plus loin possible dans ces barrages. Maintenant, on va préparer cette finale sur deux matches qui seront difficiles. Mais impossible n’est pas Stéphanois."

Avant de conclure, Philippe Montanier tenait aussi à rendre hommage à Rodez et à Didier Santini.

"Je veux féliciter Didier et son équipe. Leur série est incroyable. Rodez méritait autant que nous cette qualification. Ça s’est joué à très peu de choses. Ce club montre qu’avec peu de moyens, on peut accomplir de grandes choses."

Montanier reste néanmoins lucide avant le barrage contre une équipe de Ligue 1.

"Le fait d’avoir terminé troisième et non dans les deux premiers montre qu’on a encore un peu de retard. Je pense que l’équipe de Ligue 1 sera supérieure à nous. Mais sur deux matches, on aura notre chance. On va défendre cette finale bec et ongles."

Didier Santini (entraîneur de Rodez) : "Les plus grands joueurs de l’histoire ont raté des penalties"

De son côté, Didier Santini affichait beaucoup de fierté malgré l’élimination au bout de la séance de tirs au but.

Didier Santini (entraîneur de Rodez) : "On a fait du Rodez. On s’est battus, on n’a pas bétonné. On a encore réalisé une belle saison. Ce soir, l’émotion est difficile à gérer, mais je suis très fier de ce groupe."

Le coach ruthénois rappelait également l’incroyable dynamique de son équipe.

"Ça fait maintenant 22 matches sans défaite dans le jeu. On a parfois peut-être joué un peu trop juste, avec pas assez de prise de risque dans certaines zones. Mais il y avait aussi l’adversité, la pression du match et le contexte."

Santini saluait ensuite le parcours de ses joueurs durant cette semaine particulièrement intense.

"Je suis fier d’eux. Trois matches à l’extérieur en une semaine contre de très belles équipes, avec deux victoires et un nul au bout. Ensuite, les tirs au but, c’est du poker."

L’entraîneur ruthénois refusait d’accabler ses joueurs après les penalties ratés.

"Les plus grands joueurs de l’histoire ont raté des penalties : Maradona, Platini ou Zidane. Ça arrive."

Santini retenait surtout la progression énorme de son effectif depuis le lourd revers subi à Geoffroy-Guichard en début de saison.

"Je leur ai rappelé qu’en août, on avait pris 4-0 ici avec énormément de joueurs qui découvraient la Ligue 2. Aujourd’hui, regardez comme ils ont grandi. Ils ont fait peur à Saint-Étienne jusqu’au bout. Ça s’est joué à rien."

"Certains joueurs auront peut-être d’autres projets"

Le technicien de Rodez insistait ensuite sur le travail réalisé depuis plusieurs mois.

"Ils ont énormément progressé techniquement, tactiquement et physiquement. Ils ont écouté, travaillé et fait confiance au staff. Certains sont devenus de véritables machines athlétiques."

Enfin, Didier Santini évoquait déjà l’avenir de son groupe, très convoité après cette saison réussie.

"Maintenant, ce ne sera pas seulement à moi de décider. Certains joueurs auront peut-être d’autres projets. Mais on est là pour les faire grandir avant qu’ils partent éventuellement vers d’autres clubs. Je leur dis toujours qu’il faut privilégier le projet sportif avant l’aspect financier."

Avant de conclure avec un hommage appuyé au public ruthénois.

"Je remercie tous nos supporters. Même dans les moments difficiles, ils ont toujours été bienveillants. Ce stade nous a énormément aidés cette saison. Et jouer dans un stade comme Geoffroy-Guichard permet aussi à mes jeunes joueurs de grandir très vite."