Ce vendredi soir, l’ASSE recevait Rodez à Geoffroy-Guichard dans le cadre du play-off d’accession à la Ligue 1. Un rendez-vous décisif pour les Verts, qui retrouvaient les Ruthénois quelques semaines après leur défaite en championnat dans l’Aveyron (2-1). Après avoir terminé à la troisième place de Ligue 2, les Stéphanois n’avaient plus le droit à l’erreur pour poursuivre leur objectif de remontée. En face, Rodez arrivait lancé après sa qualification obtenue au Red Star (3-2) mardi soir. À l’issue de cette rencontre, remportée par les Verts aux tirs aux buts, plusieurs acteurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin de revenir à chaud sur les moments clés du barrage.

Côté ruthénois, Raphaël Lipinski regrettait évidemment l’issue du match tout en mettant en avant la performance collective du RAF à Geoffroy-Guichard.

Raphaël Lipinski (Rodez) : "On y a cru jusqu’au bout. On voulait faire quelque chose de grand aujourd’hui. Je pense qu’on a offert un beau spectacle pendant 90 minutes. On a su être solides, on a su répondre présent et se créer des occasions ici. On a montré une meilleure image qu’au match aller et c’était important pour nous."

Le joueur de Rodez estimait toutefois que la qualification s’était jouée sur des détails.

"Ça s’est joué à pas grand-chose. C’est forcément dommage, mais je pense que tout le monde peut être fier de notre saison aujourd’hui."

Malgré l’élimination, Lipinski affichait déjà l’ambition de revoir Rodez jouer les premiers rôles la saison prochaine.

"On a un groupe jeune avec beaucoup d’envie, de détermination et d’ambition. On va vouloir revivre ce genre de moments la saison prochaine, garder les mêmes standards et les mêmes exigences pour continuer à faire de grandes choses."

Bernauer (ASSE) : "Le plus important, c’était de se qualifier"

Maxime Bernauer (ASSE) : "C’était un match compliqué. On savait que ce serait difficile. On ne voulait surtout pas refaire les mêmes erreurs qu’il y a trois semaines. Bien sûr, on aurait aimé gagner dans les 90 minutes, mais on savait aussi qu’ils restaient sur 21 matches sans défaite. Après leur victoire il y a trois jours, on savait qu’ils arriveraient avec beaucoup d’envie. Le plus important, c’était de se qualifier et c’est ce qu’on a réussi à faire."

Le défenseur stéphanois a également tenu à souligner l’importance du collectif après cette qualification arrachée au bout de la séance de tirs au but.

"Ça montre que le groupe est très important. Brice nous sort trois arrêts décisifs. La saison a été longue et elle n’est pas encore terminée. On voulait absolument atteindre ce barrage contre une équipe de Ligue 1. Maintenant, il va falloir bien récupérer, regarder les matches de demain pour connaître notre adversaire et être prêts jeudi prochain."

Concernant le futur adversaire des Verts, Bernauer refuse d’afficher une préférence.

"Il n’y a pas de préférence. Dans tous les cas, ce sera un match compliqué. À nous d’être prêts. C’est ce qu’on voulait depuis le début. Maintenant, on va bien se reposer, observer et travailler pour être prêts jeudi afin de faire le meilleur match possible."

Après la qualification obtenue au bout de la séance de tirs au but, Brice Maubleu savourait avant tout la performance collective de l’ASSE.

"On est très heureux d’avoir passé ce tour. C’était un match difficile. Félicitations à Rodez, qui a réalisé un super parcours et qui ne perdait plus dans le jeu depuis un bon moment. On savait que ça allait être compliqué."

Maubleu : "Les tirs au but, ça reste un peu une loterie"

Le gardien stéphanois s’est ensuite projeté vers la suite de la saison et vers l’objectif désormais assumé de montée en Ligue 1.

Brice Maubleu (ASSE) : "Maintenant, on est tournés vers les prochains matches et vers une possible montée."

Maubleu est également revenu sur la séance de tirs au but complètement folle vécue à Geoffroy-Guichard. Le portier des Verts a notamment évoqué son tir raté avant son arrêt décisif quelques secondes plus tard.

"C’était incroyable. On mène 2-0 dans la séance, puis on a une balle de match sur le cinquième tir mais leur gardien fait l’arrêt. Ensuite, j’ai la balle de match au bout du pied pour faire gagner l’équipe, je la rate… Derrière, je suis obligé d’aller faire l’arrêt et Micka termine le travail. Franchement, ce n’est que du bonheur."

Concernant la préparation de cette séance, le gardien stéphanois reconnaissait que l’ASSE avait travaillé cet exercice durant toute la semaine.

"Les tirs au but, ça reste un peu une loterie. Mais on les travaille quand même dans la semaine, autant pour les arrêter que pour les tirer. On avait préparé ça toute la semaine. Après, on ne s’attendait pas forcément à une séance aussi difficile."

Enfin, Maubleu a rappelé que cette qualification ne devait pas faire perdre de vue l’objectif principal. "Il faut garder de l’énergie parce que si on gagne des matches comme ça mais qu’on ne passe pas ensuite, au final ça n’aurait servi à rien."