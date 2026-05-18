L'ASSE a réussi à obtenir son ticket pour les barrages en venant à bout de Rodez aux tirs aux buts, vendredi dernier. Le club a posté un inside pour revivre cette victoire, sur sa chaîne YouTube.

Ce vendredi soir, Geoffroy-Guichard retrouvait un parfum de déjà-vu. Deux ans après avoir écarté Rodez dans un match décisif pour la montée, l’ASSE croisait de nouveau la route du RAF avec une place en barrages en ligne de mire. Battus dans l’Aveyron quinze jours plus tôt, les Verts n’avaient plus le choix : il fallait s’imposer pour poursuivre le rêve de Ligue 1.

La première période a pourtant été largement disputée. Rodez se montre rapidement dangereux et fait passer un énorme frisson dans le Chaudron après un quart d’heure de jeu. Sur un ballon mal repoussé par la défense stéphanoise, Younoussa déclenche une frappe puissante qui vient heurter le poteau de Larsonneur. Les Verts réagissent ensuite en contre. À la 29e minute, Stassin lance parfaitement Cardona, dont le centre trouve Davitashvili à l’entrée de la surface. Le Géorgien se remet sur son pied droit mais manque le cadre de peu.

Rodez termine fort avant la pause avec une nouvelle occasion signée Arconte, mais Larsonneur reste vigilant sur son premier poteau. Après la pause, l’ASSE prend progressivement l’ascendant. Le Cardinal manque l’ouverture du score de la tête sur corner, tandis que Rodez continue de répondre en transition.

Le suspense reste total jusqu’au bout. Dans le temps additionnel, Moueffek croit offrir la qualification aux Verts, mais Braat réalise un arrêt exceptionnel. Finalement, la décision se joue aux tirs au but. Plus solides mentalement, les Stéphanois finissent par s’imposer et décrochent leur billet pour les barrages.

Montanier (ASSE) félicite son groupe

Philippe Montanier : "Quand je vous ai demandé d'être fort mentalement... il fallait que le staff aussi soit fort ! Felicitations mais on a rien gagner, on va juste à une finale. La finale qu'on voulait. Ce soir, je pense tout le monde au lit et personne dehors. Il faut bien récupérer, il y a la cryo mais bravo car il fallait avoir les nerfs solides."