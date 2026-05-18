ASSE : La qualification face à Rodez est digérée, Nice est connu, le barrage approche. Le Sainté Night Club n°222 débranche ce soir pour une émission spéciale avant la double confrontation la plus importante de la saison.

Au programme ce soir : débrief Rodez, analyse Nice, pronostics barrages

Paul assure la présentation, entouré de Timothée Maymon (Ligue 1+) et Karl en tant que chroniqueurs, avec Gabriel aux commandes du chat. Trois blocs au menu pour cette émission n°222 de la saison 6.

Le débrief de la qualification face à Rodez ouvrira le bal pour une vingtaine de minutes. Maubleu et son arrêt décisif, le match fade suivi d'un finish dingue, l'absence de Boakye et le manque de créativité qui en a découlé, la défense avec peut-être le meilleur match de Bernauer en vert : tout y passera. Tops, flops, enseignements. Retour sur une soirée au finsih de folie vendredi dernier. L'ASSE est en barrages mais sans certitude.

Claude Puel face à l'ASSE pour un duel ultime

Vient ensuite le verdict du tirage : ce sera Nice. L'émission posera la question franchement : n'est-ce pas finalement le meilleur adversaire possible parmi l'AJA retrouvée, le HAC solide et un Gym à bout de souffle ? Les individualités niçoises qui font peur, et Claude Puel comme signe du destin : rancœur ou aubaine ?

Le troisième bloc sera consacré à la préparation pure. Finale de Coupe de France samedi pour Nice, onze jours sans jouer avant le barrage aller : bénéfique ou risque de décrochage ? Le huis clos probable au retour et son impact sur la double confrontation. Et surtout : votre pronostic. Les Verts vont-ils le faire ? L'ASSE peut-elle retrouver la Ligue 1 après une saison très compliquée.

Rendez-vous ce soir pour le numéro 222 du Sainté Night Club. Saison 6.

Rendez-vous ce soir, en live sur vos plateformes habituelles !

Rdv sur la chaîne Youtube de l'émission