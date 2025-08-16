Ce samedi à 20h00, l’AS Saint-Étienne joue 1er match de Ligue 2 à domicile face à Rodez. Une seconde journée déjà lourde d’enjeux pour une équipe stéphanoise en quête de relance après un nul concédé dans les dernières minutes à Laval. Voici le onze choisi par Eirik Horneland pour cette rencontre.

Reléguée en fin de saison dernière, l’ASSE n’a pas connu l’été espéré pour reconstruire sereinement. Si le mercato s'est accéléré avant la reprise du championnat, il n’a pas encore permis de stabiliser l’effectif. Plusieurs joueurs sont sur le départ, d’autres en instance de reprise ou de transfert, et les incertitudes demeurent dans ce mois d'août.

Pour autant, cette seconde journée face à Rodez, formation solide et bien installée en Ligue 2, représente un test très attendu par Geoffroy-Guichard. L’objectif est clair : engranger rapidement des points pour enclencher une dynamique positive, dans un championnat où l’ASSE est annoncée comme un prétendant majeur à la montée.

Un adversaire à ne pas sous-estimer

Le RAF, auteur d’une préparation aboutie, ne fera aucun cadeau. Sur la pelouse du Chaudron, les hommes de Didier Santini tenteront de frapper un grand coup en faisant tomber un favori dès l’entame, comme ils ont déjà su le faire par le passé face à des cadors. Les Verts n'ont battu les ruthénois qu'une seule fois lors de leur 2 dernières saisons en Ligue 2. Il avait fallu attendre les playoffs d'accession au barrage Ligue 1/Ligue 2 pour y parvenir.

Quels absents côté stéphanois ?

L’ASSE doit composer avec de nombreuses absences : Joshua Duffus était en attente de son passeport depuis plusieurs semaines, l'ancien de Brighton est enfin disponible. Pierre Ekwah demeure absent. Strahinja Stojkovic (avec la réserve qui s'est imposée 2-1 cet après-midi), Igor Miladinovic et Lassana Traoré n'ont pas été retenus. Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber étaient incertains avant de voyager en Mayenne et sont sur le retour. Le premier cité devra patienter jusqu'à la fin du mois à minima pour un retour à la compétition. Le second postule pour effectuer ses premières minutes sous le maillot de l'ASSE. Lucas Stassin a enfin pu réintégrer le groupe. Benjamin Bouchouari, Djylian N’Guessan sont blessés. Enfin, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont priés de se trouver un nouveau point de chute.

Le onze d’Eirik Horneland pour affronter Rodez