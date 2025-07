À l’occasion de la rencontre ASSE - Rodez le samedi 16 août, les Green Angels organisent une collecte de fournitures scolaires pour les enfants dans le besoin. Une initiative solidaire devenue une tradition dans le Chaudron.

Les Green Angels ne se contentent pas d’animer les travées du Kop Sud. Depuis plusieurs années, le groupe de supporters stéphanois multiplie les actions caritatives, avec en ligne de mire une volonté ferme de soutenir les plus démunis. À l’instar des Magic Fans — qui organisent chaque saison une collecte de dons au profit de la Ligue contre le cancer — les Green Angels s’investissent régulièrement dans des initiatives locales à fort impact social.

Le samedi 16 août, à l’occasion du match ASSE - Rodez comptant pour la 2e journée de Ligue 2 BKT, ils reconduisent une opération qui leur tient à cœur : la collecte de fournitures scolaires pour les familles en difficulté.

ASSE - Rodez : un avant-match, sous le signe de la générosité

La collecte aura lieu en amont de la rencontre, devant les portes du Kop Sud. Tous les supporters sont invités à déposer cahiers, stylos, trousses, classeurs, feuilles, sacs à dos ou encore calculatrices dans les bacs prévus à cet effet. Les dons seront ensuite redistribués à des associations locales œuvrant pour l’enfance et l’éducation.

Une manière pour les Green Angels de rappeler que la solidarité fait aussi partie des valeurs du Peuple Vert. Cette mobilisation, initiée dans une période charnière de préparation à la rentrée scolaire, vise à alléger la charge financière des familles les plus touchées par l’inflation persistante.

Une action solidaire ancrée dans l’ADN des Green Angels

Au fil des années, ces collectes ont rassemblé de plus en plus de participants. Encouragés par la ferveur stéphanoise et un attachement profond au territoire ligérien, les Green Angels démontrent une nouvelle fois que l’engagement ne s’arrête pas au coup de sifflet final. L’initiative rencontre un écho favorable auprès des supporters, toujours prêts à conjuguer passion pour l’ASSE et gestes de solidarité.

Le 16 août, le stade sera le théâtre d’un double événement : le retour de l’ASSE dans son Chaudron… et une démonstration de fraternité dont Saint-Étienne peut être fière.

Peuple Stéphanois, On prépare une collecte de fournitures scolaires pour le premier match à domicile. N’hésitez pas à apporter tout ce qui pourrait aider les Mâtrus à faire une bonne rentrée ! GA92 UNIS FIERS ET SOLIDAIRES pic.twitter.com/AgQ7P0oq4N — Green Angels 1992 (@GA92_Officiel) July 26, 2025