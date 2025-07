Dans un mois, le 16 août prochain, l’ASSE retrouvera le Chaudron en compétition, pour la seconde journée de Ligue 2, trois mois après la relégation.

L’AS Saint-Étienne bénéficie d’un enthousiasme impressionnant pour sa campagne d’abonnement 2025-2026. Malgré une saison décisive en Ligue 2, les supporters restent massivement mobilisés pour soutenir leur club dans sa quête de retour en Ligue 1.

Une campagne d’abonnements bien lancée pour l’ASSE

Depuis l’ouverture des abonnements le 18 juin, plus de 1 500 nouveaux supporters ont rejoint les tribunes de Geoffroy-Guichard. Ce chiffre témoigne de l’attachement indéfectible du peuple vert, qui croit fermement au projet de Kilmer Sports Ventures et à l’ambition affichée par Eirik Horneland.

Autre signe encourageant : dans les derniers chiffres qui nous sont parvenus, les résiliations demeurent très faibles. À peine 2,5 % des abonnés en reconduction automatique ont choisi de se désengager, un chiffre remarquable compte tenu de la relégation. Le 19 juillet, les abonnements tacites seront renouvelés pour les abonnés n’ayant pas exprimé de refus. Pour les supporters les plus attentifs, des places en Kop pourraient être disponibles.

Les Kops Nord et Sud affichent donc complet pour l’heure, mais des places restent disponibles dans les tribunes Henri-Point et Pierre-Faurand. Plusieurs formules sont proposées, incluant des avantages exclusifs et des réductions pour les jeunes, étudiants et seniors. Tous les abonnements donnent également accès aux matchs de l’équipe féminine.

Avec une dynamique supérieure à celle des dernières saisons, l’ASSE vise désormais le cap des 15 000 abonnés avant la reprise. Les souscriptions se poursuivent sur billetterie.asse.fr ou au stade.

Rodez, un adversaire qui rappelle des souvenirs aux Verts

Lors de la seconde journée de Ligue 2, l’ASSE retrouvera un adversaire qu’elle connaît bien. Rodez était déjà un adversaire des Verts il y a deux ans. La dernière rencontre jouée par les Verts dans le Chaudron en seconde division était face aux Ruthénois. Les Stéphanois n’avaient pas réussi à conserver leur seconde place et avaient été tenus en échec lors de l’avant-dernière journée.

Deux semaines plus tard, le stade Geoffroy-Guichard avait retrouvé le RAF. L’ASSE jouait son playoff d’accession aux barrages face aux Aveyronnais. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient enfin réussi à battre Rodez. En quatre rencontres disputées lors des deux saisons des Verts en Ligue 2, ils n’avaient jamais réussi à vaincre les Ruthénois.

Dans un mois pile, le stade Geoffroy-Guichard retrouvera son équipe fétiche pour le premier match de l’ASSE à domicile. Un moment déjà très attendu par le public stéphanois, en manque de son Chaudron.