La réserve de l'ASSE défiait ce samedi à 18h Andrézieux. Un deuxième match cette semaine pour le groupe de Sylvain Gibert qui sort d'une belle victoire contre Auxerre ce mercredi (4-1). Résumé de la rencontre contre les voisins.

Avant de défier l'équipe du président François Clerc, L'équipe de Sylvain Gibert a défié Blois (N2) pour un match nul 2-2 (Depalle et Mimoun buteurs) et Auxerre pour une victoire 4-1 (Ben Tiba, csc, Othman et Cheikh buteurs). En parallèle, Andrézieux a affronté Bourges (1-1) et GOAL FC (victoire 1-0 des faucons). C'est donc une troisième rencontre pour les deux formations.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Achour, J. Mouton, Dodote, Makhloufi - Fall, Eymard, joueur à l'essai - Ben Tiba, Othman, Aiki.

Sont entrés en jeu : Mimoun, joueur à l'essai (Selwyn Stevens), Agesilas, Lutin, Teillol, Hornech, Mnemoi, Mezaber, Depalle, Touré, Cheikh.

Résumé de match

C'était un match de qualité qui attendait les stéphanois. Renforcé par plusieurs joueurs qui ont effectué la préparation avec les pros (Dodote, Makhloufi, Eymard et J. Mouton), ils ont affiché un visage intéressant. Le premier fait du match est la blessure du joueur à l'essai remplacé par Yanis Mimoun. Après une vingtaine de minutes de jeu, Jibril Othman va offrir l'ouverture du score à Ayman Aiki. Absent mercredi pour la rencontre contre Auxerre, l'ailier sous contrat jusqu'en 2027 a accueilli un heureux événement. 1-0, c'est le score à la pause d'un bon match de préparation grâce notamment à un joli sauvetage sur la ligne de Makhloufi.

Durant la seconde période, alors qu'Othman est proche de marquer sur une belle occasion, les stéphanois vont doubler la mise grâce un but exceptionnel d'Axel Dodote. Il réalise une frappe de 25 mètres terrible en pleine lucarne ! À peine dix minutes plus tard, ce même Axel Dodote se manque et coûte le but de la réduction du score par Alvin Doucet, 2-1. C'est le score final pour la réserve qui s'offre une seconde victoire cette semaine et continue son sans-faute.

