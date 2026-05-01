C'est une rencontre très importante pour l'ASSE et Rodez qui va se disputer ce week-end. A l'aube de la 33e journée de Ligue 2 BKT, les deux clubs jouent encore la montée en Ligue 1. Si l'ASSE a toujours pour objectif d'accrocher le top 2, Rodez espère s'installer dans le top 5. Avant cette rencontre, Le Douzième Homme, média spécialisé sur Rodez, a répondu à nos questions.

La particularité des deux dernières journées de Ligue 2 BKT est que l'ensemble des clubs jouent au même moment (samedi, 20h). La rencontre entre Rodez et l'ASSE va notamment se jouer en même temps que Le Mans - Reims. Une rencontre qui intéresse aussi bien Saint-Étienne que son adversaire. Mais, pour les deux clubs, l'essentiel est déjà de s'imposer.

Rodez, une équipe de qualité en Ligue 2 BKT

Rodez est une équipe impressionnante, qui ne perd plus. Il faut revenir au 07 novembre 2025, il y a 18 rencontres, pour trouver une défaite de cette équipe. Une série impressionnante d'un point de vue extérieur. Mais pour Le Douzième Homme, cela s'explique : "La mayonnaise a pris. On a changé d’effectif à l’intersaison et il fallait du temps. l’effectif est bien construit et notre coach en tire le meilleur, c’est la suite logique."

Le coach de Rodez, Didier Santini, est en poste depuis le 28 novembre 2022. En s'appuyant sur de faibles moyens, le coach ruthénois parvient très souvent à tirer le meilleur de son collectif. "Arconte, en feu en 2026, Jean Lambert meilleur passeur du championnat, et Saka au milieu, pépite du TFC. Santini a toujours les mêmes principes, un jeu offensif basé sur les contres. Bien que l'on passe plus, par la construction que les saisons passées"

Une équipe qui aime laisser le ballon à ses adversaires

Avec une moyenne de 40 % de possession de balle en Ligue 2 BKT, Rodez affiche la plus faible statistique du championnat. En opposition, l'ASSE est l'équipe qui aime le plus garder le ballon, avec 60 %. Comme en 2023/2024, Rodez pourrait aller chercher une place en play-off. Un objectif fixé dès le début de la saison ? "Pas du tout ! On visait le maintien, ce qui est plus en adéquation avec nos moyens. Maintenant vu la saison que l’on fait, ne pas aller en barrage et louper cette opportunité serait frustrant."

Le football peut parfois offrir de précieux moments, même avec des budgets limités. Selon Sportune, le budget de la saison de Rodez en Ligue 2 BKT est de 7,7 M€, le troisième plus petit montant du championnat. Largement inférieur à l'ASSE, 35 M€. Il faut donc recruter malin et faire face à certains départs. "On pioche dans les championnats inferieurs. Nous visons des joueurs libres ou peu coûteux. On compte aussi pas mal sur les prêts, l’explosion de joueurs comme Jaouen ou Saka donne confiance aux plus gros clubs pour nous prêter des prospects. Derrière on revends pour faire du bénéfice et ainsi de suites"

Un match aller qui reste dans les têtes ?

Invaincue depuis 18 rencontres, Rodez s'est tout de même inclinée 6 fois cette saison en Ligue 2 BKT. Parmi ces défaites, le match aller, 4-0 contre l'ASSE. Depuis le 16 août, de l'eau a coulé sous les ponts, mais pour autant, les Ruthénois ont-ils oublié ce match ? "Pas du tout. Les dynamiques sont différentes et l’euphorie de potentiel barrages l’emporte. L’équipe d’aujourd’hui est plus rodée et insouciante, contrairement à la vôtre, en plein doute."

Un grand merci à Le Douzième Homme pour l'ensemble de ses réponses. Rendez-vous ce samedi soir au Stade Paul Lignon pour une affiche qui tient toutes ses promesses. Avec un point de retard sur Le Mans, les Verts sont dans l'obligation de gagner pour se donner le droit de croire encore à une montée directe dans le championnat de Ligue 1.