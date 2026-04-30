L’ASSE se déplace à Rodez, ce samedi soir, à l’occasion de la 33ᵉ journée de Ligue 2. Avant un voyage où les Verts n’auront pas d’autre choix que de se relancer, Philippe Montanier était en conférence de presse. À l'avant veille du déplacement décisif à Rodez, Philippe Montanier a tenu à sortir du lot sur un sujet sensible : Gautier Larsonneur. Après la boulette face à Troyes qui a fait le tour du web, le coach de l'ASSE a choisi la solidarité plutôt que la distance. Des mots forts, sincères, qui disent beaucoup sur la relation entre les deux hommes.

"Larsonneur ? Il a été très performant"

La prise de position est nette. Alors que la pression monte sur Larsonneur après plusieurs semaines compliquées et ce but casquette embarrassant face à Troyes, Montanier n'a pas cherché à éluder la question. Il a répondu de front, avec la conviction d'un entraîneur qui connaît son gardien et qui choisit de le défendre publiquement avant l'un des matchs les plus importants de la saison.

« Gautier Larsonneur ? Je pense qu'il a été très performant. » Une entrée en matière qui tranche avec l'ambiance générale autour du gardien stéphanois. Montanier ne minimise pas les critiques, il les contredit directement.

Le capitaine avant le gardien

Ce qui frappe dans les déclarations de Montanier, c'est qu'il parle d'abord du capitaine avant de parler du gardien. Comme si le rôle de Larsonneur dans le vestiaire primait sur ses performances entre les poteaux — du moins dans le discours public d'avant-match.

« Son rôle de capitaine est important, il a vraiment ce charisme. C'est pour ça que quand on était à Grenoble, même s'il ne commençait pas, j'ai voulu à tout prix qu'il soit sur le banc parce que son rôle est important. C'est un vrai capitaine qui catalyse, qui est fédérateur, qui prend la parole quand il faut. C'est un relais sous le terrain qui est indispensable pour un entraîneur. »

Des mots qui éclairent la relation particulière entre les deux hommes. Montanier et Larsonneur se connaissent depuis Grenoble — le coach a choisi de l'emmener à Saint-Étienne précisément pour ce qu'il représente au-delà de sa prestation technique. Un leader de vestiaire, un relais dans le groupe, quelqu'un qui prend la parole avant les matchs importants. « Oui, il a pris la parole, aussi, avant le match, comme il fait souvent. »

Sur le but casquette : la solidarité d'un ancien gardien

C'est sur ce point que Montanier a été le plus précis — et le plus humain. Lui-même ancien gardien de but, il a analysé l'erreur avec un regard technique mais sans la moindre condescendance. « C'est un but bizarre, moi je suis gardien donc je vois tout de suite qu'il est mal orienté. Mal orienté parce que c'est comme ça, comme ça a été une situation inhabituelle de perdre le ballon au moment où il est très haut. Donc j'ai vu quand il a ses appuis sur la droite, ça va être compliqué de revenir sur la gauche. Ce sont des caractéristiques que moi je comprends bien parce que je les ai vécues. »

Puis la phrase qui résume tout, celle d'un coach qui refuse d'accabler son gardien : « C'était dommageable. C'est comme ça. Malheureusement pour lui, il fera comme moi, il prendra encore des buts. S'il peut en prendre moins que l'adversaire, c'est top. » Une façon de normaliser l'erreur, de la replacer dans la réalité du métier de gardien, et de tourner la page sans faire semblant.

Le brassard ne perturbe pas Larsonneur

Sur la question du capitanat — un rôle qui peut peser supplémentairement dans les moments de doute — Montanier est rassurant. « Il est habitué, donc je ne pense pas que ça le perturbe. Ils ne se dispersent pas dans ce rôle-là. Ils parlent quand il faut parler. Et toute la semaine, ils travaillent bien. »

Un message clair envoyé à tout le monde — supporters, médias, adversaires : Larsonneur est stable, il travaille, il assume son rôle. Le coach ne voit pas en lui un joueur fragilisé par la pression.

Ce que ça dit de Montanier

La sortie publique de Montanier en faveur de Larsonneur n'est pas anodine. À deux jours d'un match qui peut décider de la montée directe en Ligue 1, protéger son gardien publiquement est un acte managérial fort. C'est aussi un signal envoyé au groupe : on ne lâche personne, on avance ensemble. « On a besoin de trois, quatre capitaines. C'est leur rôle aussi de continuer à dynamiser ce groupe, surtout quand on est moins bien. »

Ce samedi soir à Rodez, Larsonneur aura l'occasion de répondre sur le terrain. Montanier lui a offert le meilleur contexte possible pour le faire.