L’ASSE jouera un match crucial à Rodez, ce samedi soir pour le compte de la 33ᵉ journée de Ligue 2. Avant d’aller dans l’Aveyron, Gautier Larsonneur, a répondu aux différentes questions des journalistes. Le capitaine des Verts s'est exprimé sur l'enjeu de cette fin de saison. Extraits.

Gautier Larsonneur (Capitaine de l’ASSE) : “Déjà, il fallait digérer la défaite, puisque bien évidemment, ce n'est pas le résultat qu'on escomptait contre Troyes. Il y a eu un match qui a été en deux teintes. La première mi-temps était plutôt bonne, la deuxième moyenne, voire même mauvaise. Mais dimanche, ça a été dur. C'était un peu dur pour tout le monde parce qu'il fallait l’encaisser."

Une solidité défensive à retrouver pour l'ASSE

Gautier Larsonneur (Capitaine de l’ASSE) : “Il y a plein de choses qui vont être importantes. Déjà, il va falloir retrouver notre solidité défensive qui a fait notre force avec l'arrivée du coach. On a un peu perdu ce fil conducteur-là. Je pense qu'il va aussi falloir faire preuve de beaucoup de calme parce qu'il reste un peu plus de 180 minutes et il y a énormément de choses qui peuvent se passer.

Il y a une semaine, on était dans un autre état d'esprit parce qu'on avait notre destin entre nos mains. Dans 72 heures, on ne sait pas où on sera. Donc moi, l'important, c'est d’aller gagner à Rodez pour mettre la pression sur le Mans et voir comment eux peuvent répondre à ça. Mais il faut rester concentré sur nous-mêmes parce que je pense que si on garde nos qualités qu'on a mises durant 9 matchs, on peut avoir des bonnes surprises sur ces deux dernières journées. Sincèrement, c'est tout ce qu'on nous souhaite et c'est tout ce que je souhaite à l'équipe, parce qu'on a vécu une saison qui a été assez longue et pas facile. Maintenant, s'il faudra batailler plus que 180 minutes, il n'y a aucun souci, on ira batailler."