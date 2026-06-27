Le transfert de Sohaib Naïr vers l'AS Saint-Étienne semble entrer dans sa dernière ligne droite. Si les deux clubs n'ont pas encore officialisé l'opération, plusieurs éléments convergent désormais vers un départ du défenseur central de Guingamp.

Entre les informations faisant état d'un accord entre les deux clubs et les déclarations de Sylvain Ripoll, l'entraîneur de l'En Avant Guingamp, le dossier paraît désormais très avancé. L'ASSE devrait enregistrer, sauf retournement de situation, l'arrivée d'un défenseur particulièrement convoité cet été.

Sylvain Ripoll laisse peu de place au doute

À l'issue d'une récente intervention relayée par À La Guingampaise, Sylvain Ripoll a évoqué le départ imminent d'un joueur majeur de son effectif.

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Le technicien français, passé notamment par le FC Lorient et l'équipe de France Espoirs, a fait le point sur la situation de l'En Avant Guingamp à l'heure de la reprise. S'il a confirmé plusieurs départs et quelques arrivées, une phrase n'a pas manqué de retenir l'attention.

Sans citer explicitement Sohaib Naïr, l'entraîneur guingampais a reconnu qu'un élément important allait quitter le club. Une déclaration qui intervient alors que le défenseur est annoncé avec insistance du côté de Saint-Étienne.

Ces propos renforcent l'idée que le dossier est désormais proche de son dénouement.

Un transfert estimé entre 1,7 et 2 millions d'euros

Selon plusieurs sources concordantes, l'ASSE aurait trouvé un accord avec Guingamp pour un montant compris entre 1,7 et 2 millions d'euros.

Les chiffres varient légèrement selon les médias, mais tous convergent vers un investissement important de la part des dirigeants stéphanois pour attirer le défenseur de 23 ans.

Aucune des deux formations n'a toutefois confirmé officiellement le montant de l'opération.

Un contrat de quatre saisons attendu

Toujours selon les informations relayées ces dernières heures, Sohaib Naïr devrait s'engager pour quatre saisons avec l'ASSE.

Le défenseur viendrait ainsi renforcer l'axe de la défense d'Ian Cathro dans le cadre du nouveau projet sportif porté par Kilmer Sports Ventures.

L'officialisation du transfert pourrait désormais intervenir dans les prochains jours, une fois les dernières formalités administratives et médicales finalisées.

Source : A la Guingampaise ; Peuple-Vert.fr