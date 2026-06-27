Bryan Nokoue, ancien défenseur formé à l'ASSE, poursuit sa carrière en France. Après plusieurs expériences à l'étranger, le défenseur central de 24 ans s'est engagé librement avec l'US Avranches. Un nouveau défi qui pourrait lui permettre de relancer sa carrière dans l'Hexagone.

Passé par le centre de formation de l'AS Saint-Étienne, Bryan Nokoue fait son retour dans le football français. Libre de tout contrat, le défenseur central de 24 ans s'est officiellement engagé avec l'US Avranches, pensionnaire de National 1. Une signature qui marque une nouvelle étape dans le parcours d'un joueur ayant choisi l'expatriation ces dernières saisons.

Bryan Nokoue (ex-ASSE) retrouve le football français

Arrivé jeune à l'AS Saint-Étienne, Bryan Nokoue a effectué toute sa formation chez les Verts. Le défenseur a notamment porté les couleurs de la réserve stéphanoise, où il s'est distingué par son impact physique et sa solidité dans les duels.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Malgré ce parcours prometteur, il n'est jamais parvenu à s'imposer jusqu'en équipe première. Il a alors fait le choix de poursuivre sa progression à l'étranger afin d'accumuler du temps de jeu et de découvrir de nouveaux championnats.

Son aventure l'a conduit au Dubai City FC, aux Émirats arabes unis, puis au HASK Zagreb, en Croatie. Deux expériences qui lui ont permis d'enrichir son bagage malgré une exposition médiatique plus limitée.

L'US Avranches mise sur son expérience

Dans son communiqué officiel, l'US Avranches s'est félicitée de l'arrivée du défenseur. Le club normand souligne son profil de défenseur central robuste ainsi que son vécu à l'international, estimant que ses qualités représenteront un véritable atout pour le groupe.

À 24 ans, Bryan Nokoue entre dans une période importante de sa carrière. Ce retour en France lui offre l'opportunité de démontrer les progrès réalisés loin de l'Hexagone et de s'imposer durablement dans un championnat exigeant.

Bryan Nokoue tentera désormais d'apporter son expérience et sa puissance défensive à une équipe d'Avranches ambitieuse. Un nouveau chapitre débute pour l'ancien Stéphanois, avec l'objectif de retrouver de la continuité et de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par US Avranches MSM Officiel (@usavranchesmsm)

Source : US Avranches MSM