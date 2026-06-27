À une semaine de la reprise de l'entraînement, l'AS Saint-Étienne (ASSE) poursuit la mise en place de son nouvel organigramme sportif. Après la nomination de Ian Cathro comme entraîneur principal, les Verts ont officialisé ce samedi la composition complète de son staff technique. Trois nouveaux visages rejoignent le technicien écossais, dont un ancien joueur bien connu des supporters stéphanois : Eliaquim Mangala.

Le projet de l'ASSE version 2026-2027 prend progressivement forme. Après avoir confié les rênes de l'équipe première à Ian Cathro, les dirigeants stéphanois poursuivent la restructuration de l'encadrement sportif.

À quelques jours de la reprise de l'entraînement à l'Étrat, prévue la semaine prochaine, le club a officialisé l'arrivée de trois membres au sein du staff professionnel.

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Sans surprise, Ian Cathro sera accompagné par plusieurs collaborateurs qu'il connaît parfaitement après leur aventure commune à Estoril.

Deux adjoints venus d'Estoril

Le premier se nomme Bryant Lazaro.

Âgé de 38 ans, l'Américain occupait déjà le poste d'entraîneur adjoint aux côtés de Ian Cathro au Portugal. Passé notamment par l'Espagne et la Norvège au cours de sa carrière, il possède un autre atout important : il maîtrise parfaitement le français, ce qui devrait faciliter son intégration au sein du groupe stéphanois.

Le deuxième adjoint sera David Le Moël.

Originaire de Jersey, le technicien de 34 ans arrive lui aussi en provenance d'Estoril. Spécialiste de l'analyse vidéo, il apportera son expertise dans un secteur devenu incontournable au plus haut niveau. Avant son passage au Portugal, il a travaillé pendant quinze années au sein du Valence CF, où il a développé une solide réputation.

Ce choix confirme la volonté de Ian Cathro de s'entourer de collaborateurs qu'il connaît parfaitement afin de mettre rapidement en place ses méthodes de travail.

Eliaquim Mangala débute une nouvelle carrière

La principale surprise de cette annonce concerne toutefois Eliaquim Mangala.

L'ancien international français met officiellement un terme à sa carrière de joueur pour rejoindre le staff des Verts.

Passé par l'ASSE en 2022, le défenseur central retrouve un environnement qu'il connaît bien. Plus récemment, il évoluait sous les ordres de Ian Cathro à Estoril, une relation qui explique sans doute cette nouvelle collaboration.

Fort de son immense expérience acquise au plus haut niveau européen et en équipe de France, Mangala aura pour mission d'accompagner le groupe professionnel dans son développement quotidien.

À seulement 34 ans, il entame ainsi une nouvelle aventure dans le football en rejoignant directement un staff technique.

Le communiqué de l'ASSE

“À quelques jours de la reprise du groupe de Ian Cathro, le staff professionnel de l'AS Saint-Étienne est désormais au complet pour aborder cette saison 2026/2027.

Nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne, Ian Cathro rejoint le Forez avec celui qui était son adjoint du côté du Portugal : Bryant Lazaro. L’Américain de 38 ans, passé dans sa carrière par l’Espagne ou encore la Norvège, parle un français courant.

C’est également le cas de David Le Moël, lui aussi nommé adjoint, avec une attention particulière portée à l’analyse vidéo. Âgé de 34 ans et précédemment en poste à Estoril aux côtés de Ian Cathro, le natif de Jersey a travaillé pendant quinze ans à Valence, en Espagne.

Enfin, ancien international français, passé notamment par l’ASSE (2022) ou encore Estoril où il a joué sous Ian Cathro, Eliaquim Mangala met un terme à sa riche carrière de joueur pour intégrer le staff professionnel de l’ASSE. Il apportera son expérience et sa parfaite connaissance du football de haut niveau à l’effectif stéphanois.

Bienvenue messieurs !”

Un staff prêt pour la reprise

Avec ces trois arrivées, Ian Cathro dispose désormais d'un encadrement complet pour lancer officiellement sa première préparation estivale à la tête de l'ASSE.

Le nouvel entraîneur pourra compter sur des hommes de confiance, habitués à travailler avec lui, mais également sur l'expérience d'Eliaquim Mangala, dont la connaissance du très haut niveau pourrait rapidement devenir un atout précieux pour accompagner un effectif qui ambitionne de retrouver la Ligue 1.

Le projet sportif version 2026-2027 est désormais pleinement lancé dans le Forez.

L'ASSE a officialisé le staff complet de Ian Cathro. Bryant Lazaro, David Le Moël et Eliaquim Mangala rejoignent les Verts.