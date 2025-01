Un passage en dents de scie à l'ASSE, sans s'imposer à Guingamp par la suite. Puis retour à la case départ. Victor Lobry n'a pas réussi à trouver de projet dans lequel s'épanouir depui son départ de Pau en juillet 2022. Mais le milieu de terrain pourrait avoir trouvé un point de chute durant le mercato hivernal.

Un passage mitigé à l'ASSE

Particulièrement apprécié en Ligue 2 grâce ses performances dans les Pyrénées, Victor Lobry rejoint logiquement le projet initié par Laurent Batlles. Un seul objectif : la promotion dans l'élite du club dix fois champion de France. Mais si les débuts du natif de Soissons étaient satisfaisants, Lobry quitte librement le club en janvier 2024. Sans parvenir à convaincre Olivier Dall'Oglio, le milieu de terrain n'a disputé que 18 petites minutes sous les ordres du coach cévenole.

Depuis, après une courte pige à Guingamp (6 mois), Victor Lobry est libre de tout contrat, du haut de ses 29 ans.

Victor Lobry témoigne, au micro de MaLigue2 : Quand j’ai atterri à Guingamp, j’étais vraiment heureux. Si le choix de janvier dernier était à refaire, je ferai le même. Je joue, je suis performant. C’est peut-être mes six mois les plus consistants de ma carrière en Ligue 2. Les négociations commencent, on arrive presque au bout. On est quasiment tous d’accord et puis il y a l’histoire des droits TV. Le club me dit que la proposition n’est plus à l’ordre du jour : les budgets ne sont plus les mêmes."

Rebond en Ligue 2 au mercato ?

Le milieu de terrain s'est engagé avec l'Amiens SC. "Originaire de Soissons, Victor Lobry revient en Picardie pour relever un nouveau défi sous les couleurs de l’Amiens SC. Polyvalent dans l’entrejeu, il nous apporte ses qualités et son expérience pour les 18 prochains mois."