L’ASSE aborde sa dernière trêve internationale avec plusieurs absents… mais aussi des retours importants. Entre joueurs appelés en sélection et blessés en phase de reprise, Philippe Montanier va progressivement récupèrer des solutions avant un sprint final décisif en Ligue 2.

La trêve internationale a vidé en partie le groupe stéphanois. Plusieurs joueurs ont quitté le Forez pour rejoindre leur sélection. Lucas Stassin avec la Belgique, Zuriko Davitashvili avec la Géorgie ou encore Ben Old avec la Nouvelle-Zélande. Une fenêtre toujours délicate à gérer pour un staff.

D’autres éléments sont également concernés. Abdoulaye Kanté avec les Espoirs de la Côte d’Ivoire, Axel Dodote et Paul Eymard avec les U19 français, ou encore Irvin Cardona appelé avec Malte.

Des absences qui réduisent l'effectif à l’entraînement. Mais qui témoignent aussi de la progression individuelle de plusieurs joueurs de l’effectif.

Des retours attendus à l’ASSE

Bonne nouvelle en revanche du côté de l’infirmerie. Maxime Bernauer a retrouvé l’entraînement collectif cette semaine. Une étape importante après sa blessure au genou cet hiver.

Son retour va offrir une solution supplémentaire en défense. Et apporter de la concurrence dans un secteur clé.

En revanche, plusieurs joueurs poursuivent leur travail de reprise. Mahmoud Jaber reste en entraînement individuel. Même situation pour João Ferreira, Lassana Traoré et Paalberg.

Le staff stéphanois reste prudent. Aucune prise de risque. Une gestion logique à ce stade de la saison.

Larsonneur absent, Maubleu assure

Autre point notable : l’absence de Gautier Larsonneur. Le gardien poursuit son travail en salle et n’a pas encore retrouvé le groupe.

Mais l’ASSE peut compter sur Brice Maubleu. Le portier assure parfaitement l’intérim. Solide et rassurant, il répond présent dans un moment clé.

Le discours du staff est clair : pas question de précipiter les retours. Une ligne de conduite également appliquée à Mahmoud Jaber.

Le milieu pourrait revenir pour le déplacement à Nancy. Mais un passage par la réserve reste envisagé. Comme ce fut le cas pour Lamba et d’autres joueurs récemment.

Florian Tardieu et Nadir El-Jamali blessés, restent éloignés des terrains.

Un timing idéal avant le sprint final

Cette gestion des retours n’est pas anodine. Elle s’inscrit dans une logique claire : arriver prêt pour les six dernières journées.

L’ASSE entre dans le moment clé de sa saison. Chaque point va compter pour retrouver la Ligue 1.

Et Philippe Montanier pourrait rapidement récupérer plusieurs joueurs. De quoi densifier son effectif et multiplier les options.

L’information importante : l’ASSE récupère progressivement des joueurs avant le sprint final de Ligue 2, avec des retours clés attendus dans les prochaines semaines.

Source : ASSE