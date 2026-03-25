Loin des terrains et du quotidien du football professionnel, Stéphane Pédron a pris du recul depuis près de trois ans. Mais derrière ce choix de vie plus apaisé, l’ancien joueur de l’ASSE reste profondément attaché au jeu, avec une envie intacte de revenir dans le milieu.

Depuis son départ de la cellule de recrutement de Lorient, Stéphane Pédron a changé de rythme. Comme le rapporte Le Progrès, l’ancien milieu offensif a choisi de faire une pause après quinze années passées dans l’ombre du recrutement. "Après quinze ans à la cellule de recrutement à Lorient, j’ai senti le besoin de faire une pause", explique-t-il. Une décision motivée par l’usure, entre déplacements, pression du résultat et évolution du métier. "Les scouts ont de moins en moins de poids dans les choix des joueurs. Le métier a changé, avec une grosse présence des agents, le développement de la data."

Depuis, le quotidien est différent. Sport, sorties, temps en famille. "Il faut que je me fasse mon sport, sinon ça ne va pas", confie-t-il dans les colonnes du quotidien régional. Mais derrière cette parenthèse, une réalité se dessine : Pédron reste un homme de football.

Stéphane Pédron : un lien intact avec l’ASSE

Dans ce nouveau rythme, l’ASSE reste une référence particulière. "J’ai deux clubs de cœur qui me sont très chers : Lorient et Saint-Étienne", rappelle-t-il. Son passage dans le Forez, bien que court, a laissé une trace durable. Arrivé à la fin des années 1990, il garde en mémoire un collectif soudé et une ambiance singulière. "À Sainté, plus qu’un joueur, je retiens avant tout l’esprit d’équipe."

Le souvenir du Chaudron reste central. "Ça a été répété mille fois mais quelle ambiance à Geoffroy-Guichard…". Pédron évoque aussi ses moments forts, notamment ses buts dans les derbys. "Je n’ai jamais remporté le derby mais marquer dans ce stade, quel pied !" Une relation qui dépasse le terrain. "Chaque année, le club me souhaite un bon anniversaire et la bonne année. On ne voit ça nulle part ailleurs."

Une pause, pas un retrait définitif

Si le quotidien s’est allégé, la réflexion sur l’avenir reste active. Toujours dans Le Progrès, Pédron évoque clairement son envie de revenir. "Je me remets sur le marché. Je suis prêt à repartir mais pas à n’importe quelles conditions." Une déclaration qui traduit son état d'esprit du moment avec une pause choisie, mais pas une rupture.

Son regard sur le football moderne est lucide, mais ne remet pas en cause son attachement au terrain. "Je m’aperçois que j’aime ça." Cette phrase résume l’équilibre qu’il cherche aujourd’hui. Du recul et l'envie de transmettre : Pédron semble attendre un projet cohérent, en phase avec sa vision du métier.

Un regard toujours tourné vers le jeu

Même éloigné des structures professionnelles, son quotidien reste rythmé par le sport. Vélo, tennis, padel, mais aussi consommation régulière de football et d’autres disciplines. Pédron reste un sportif dans sa tête... et avec ses jambes !

Stéphane Pédron n'est pas seulement un ancien joueur en retrait, mais un acteur du football qui observe, analyse et reste prêt à revenir. Avec, en toile de fond, un attachement assumé à l’ASSE, club qui continue de marquer son parcours bien au-delà de ses années passées sous le maillot vert. De là à le voir revenir au club, il y a un pas que nous ne franchirons certainement pas...