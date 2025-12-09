Il était la tête de gondole de l'ère Puel. Adil Aouchiche est descendu très bas. Il joue actuellement en Écosse, où il défend les couleurs d'Aberdeen. Loin des projecteurs, il vient d'inscrire un doublé. De quoi espérer la résurrection d'un joueur annoncé comme le plus prometteur de sa génération ?

En juillet 2020, c’est une véritable saga qui accompagne l’arrivée d’Adil Aouchiche à l’ASSE. Claude Puel le désire à tout prix. Né le 15 juillet, l’ASSE réalise sur le papier un joli coup en doublant le Paris Saint-Germain. Les Verts parviennent à signer libre le joueur de 18 ans, qui s’est largement fait remarquer en U17. Il avait crevé l’écran lors du Mondial U17, achevé à la troisième place par les Bleuets en novembre 2019. L’ASSE aligne une belle prime à la signature et lui assure du temps de jeu.

L'ASSE tente le coup Aouchiche

Le 20 juillet, il s’engage avec l’ASSE. Claude Puel est aux anges :

« Nous sommes très heureux d'accueillir Adil au sein de l'ASSE. Il fait partie de cette jeune génération avec laquelle nous voulons développer notre projet sportif. Malgré toutes ses qualités, Adil doit encore se perfectionner et gagner en maturité. Nous l'accompagnerons dans sa progression en étant patients et constructifs, comme avec tous les jeunes de qualité que nous avons la chance d'avoir dans notre effectif. »

Longue descente aux enfers

Il disputera deux saisons pleines avec l’ASSE, avec 75 apparitions. Mais l’ancien Titi n’est pas suffisamment décisif (10 passes décisives et 2 buts). Trop peu pour un joueur qui devait prendre les clés du jeu de l’ASSE. Tout juste reléguée en Ligue 2, l’ASSE le transfère à Lorient le 2 septembre 2022. Un passage en Bretagne qui se révélera être un échec. Après 13 apparitions seulement sous le maillot des Merlus, il est transféré à Sunderland. Une seule saison à Lorient avant de découvrir le football outre-Manche.

La découverte de l'Angleterre

La dégringolade n’en finit plus. Vingt-huit apparitions en Championship, mais toujours du mal à se montrer décisif (2 buts, 2 passes décisives). Relégué au second plan pour sa seconde saison en Angleterre, il change encore de club. En janvier 2025, Sunderland vise la Premier League et décide de le prêter à Portsmouth, autre équipe du championnat de D2 anglaise. Adil Aouchiche retrouve du temps de jeu et ses sensations. Mais Sunderland a validé son ticket pour la Premier League et ne compte plus sur lui. Il est prêté à… Aberdeen.

Aouchiche doit relever les manches en Ecosse

C’est donc loin des paillettes et des projecteurs qu’Adil Aouchiche doit revenir aux bases et faire son trou. Aberdeen ne pratique pas le plus beau football d’Europe. Un jeu direct, où l’ancien Stéphanois devra s’imposer malgré le défi physique. Aberdeen présente l’avantage de disputer l’Europa League. Une fenêtre qui pourrait permettre à AA de se montrer en Coupe d’Europe. Ce jeudi, c’est Strasbourg qui se présentera à Aberdeen. Et Aouchiche compte montrer qu’il reste un joueur talentueux.

Ce samedi, l’ancien meneur de jeu de l’ASSE a inscrit un doublé lors de la victoire de son équipe à Dundee. Il n’avait trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en 13 apparitions avant cette rencontre. En Conférence League, Aberdeen est 33e avec 2 points en quatre journées. Seuls les modestes Shelbourne, Shamrock Rovers et le Rapid Vienne font pire.

Strasbourg face à un ancien Vert

À 23 ans, cinq ans après son arrivée en grande pompe à l’ASSE, Adil Aouchiche ne cesse de traverser des zones de turbulences. Sortira-t-il grandi de ces péripéties ? Un parcours qui témoigne de la difficulté pour les meilleurs prospects annoncés trop haut, trop vite, et qui terminent à devoir batailler sur les pelouses du sixième de Scottish Premiership.

Pour le retrouver sur leurs écrans, les supporters de l’ASSE pourront l’observer ce jeudi soir. Aberdeen - Strasbourg, coup d’envoi à 21 heures, le 11 décembre.