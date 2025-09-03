L’AS Saint-Étienne entre dans une période charnière. Avec plusieurs fins de contrat en juin 2026 et des joueurs très courtisés, le club doit dès maintenant préparer ses choix stratégiques pour ne pas revivre le scénario de pertes sèches sur le marché des transferts. Entre départs programmés, prolongations actées et incertitudes, l’avenir de l’effectif se dessine déjà. La machine Kilmer installe son plan pour redonner aux Verts ses couleurs...

Certains dossiers semblent quasiment réglés. Dylan Batubinsika, écarté du groupe depuis plusieurs semaines, vit a priori ses derniers jours dans le Forez. Son départ est attendu rapidement vers un championnat étranger dont la fenêtre reste ouverte. Même constat pour Yvann Maçon, placé sur la liste des transferts et qui ne fait plus partie du projet sportif.

Le cas le plus sensible concerne Benjamin Bouchouari. Apprécié pour sa technique et son volume de jeu, le milieu offensif est en instance de départ. Le club semble se fixer une ligne claire : le jeune Marocain doit être vendu cet été ou en janvier. À défaut, il quittera Saint-Étienne libre en juin 2026. Une issue qui représenterait une perte financière pour l’ASSE. Enfin, Pierre Ekwah, acquis définitivement cet été, a déjà exprimé son désir de quitter le club. Les dirigeants pourraient céder si une belle offre se présente, même si son profil pourrait être utile dans la course à la remontée. Toutefois, les derniers atermoiement, notamment avec la piste Levante, portent à croire que les dirigeants souhaitent faire de Pierre Ekwah un exemple : un contrat signé se respecte.

Lucas Stassin, un pari pour la Ligue 1 !

Dans ce contexte, le dossier Lucas Stassin cristallise toutes les attentions. Recruté comme un pari d’avenir, le jeune attaquant a confirmé son potentiel et figure désormais parmi les actifs les plus cotés du club. L’ASSE aimerait s’appuyer sur lui pour bâtir son projet et viser une remontée rapide en Ligue 1. Mais un profil de ce type attire forcément les convoitises. Rennes, le Paris FC et des clubs étrangers sont venus aux nouvelles ou ont déposé des offres. Les dirigeants stéphanois sont, en l'état, inflexibles. Toujours à l'ASSE après la cloture du mercato d'été, un départ dès cet hiver est peu probable. Ainsi, s’il reste, Stassin pourrait devenir la pierre angulaire du projet offensif aux côtés de Davitashvili et consort.

À plus court terme, trois joueurs cadres par leur expérience, mais en fin de cycle, verront leur contrat arriver à échéance en juin 2026. Florian Tardieu, arrivé pour encadrer les jeunes, fera toute la saison, mais pourrait être laissé libre en fin de contrat. Dennis Appiah, professionnel exemplaire, terminera lui aussi l’exercice avant un départ quasi assuré. Enfin, le gardien Brice Maubleu ne prolongera pas et quittera le club à l’issue de la saison selon toutes vraisemblances. Un cas à part concerne Igor Miladinovic, en difficulté d’intégration. Un prêt semble envisagé pour relancer sa progression et éviter un enlisement.

Gautier Larsonneur, prolongé pour sécuriser le poste de second gardien ?

En parallèle, plusieurs cadres ont été sécurisés sur le long terme. Gautier Larsonneur, gardien numéro un, a prolongé jusqu’en 2028. S'il reste le capitaine et un gardien sur lequel va s'appuyer Horneland durant toute la saison, son avenir reste incertain. En cas de remontée, c'est le poste de second gardien qui pourrait lui être proposé... Acceptera-t-il ? Rien n'est moins sûr...

João Ferreira, arrivé cet été, s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de la défense. Mahmoud Jaber, également recruté récemment, est déjà une valeur sûre au milieu. Quant à Zuriko Davitashvili, il incarne la créativité et le danger offensif. Le club souhaite absolument le conserver et ne s’en séparera qu’en cas d’offre impossible à refuser. Ces quatre joueurs forment aujourd’hui la colonne vertébrale de l’équipe et symbolisent la volonté de construire un projet sportif cohérent.

L’avenir passe aussi par la jeunesse. Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku ont signé jusqu’en 2028 et doivent désormais confirmer leur potentiel au sein de l’effectif. Joshua Duffus et Chico Lamba, liés jusqu’en 2029, sont considérés comme des espoirs majeurs, l’un en attaque, l’autre en défense. Lassana Traoré et Strahinja Stojkovic, deux latéraux de 18 ans, représentent des paris sur l’avenir. Le contexte actuel en Ligue 2 doit leur permettre de grappiller du temps de jeu et de progresser pour devenir des options crédibles lors du retour en Ligue 1.

Kilmer construit les bases de la remontée en Ligue 1

La stratégie est donc claire. Dès l’été 2025 et l’hiver 2026, les départs de Batubinsika et Maçon devraient être actés. Les cas de Bouchouari et Ekwah doivent être réglés rapidement, tandis que Stassin reste sous la menace d’un transfert si un grand club frappe à la porte. En juin 2026, Tardieu, Appiah et Maubleu devraient être libérés, et Miladinovic pourrait être prêté (peut-être même dès janvier). Les cadres Larsonneur, Ferreira, Jaber et Davitashvili sont verrouillés et constituent le socle autour duquel bâtir. Les jeunes prolongés, comme El Jamali et Gadegbeku, incarnent un avenir sécurisé. Djylian N'Guessan reste un sujet de préoccupation. Son contrat court jusqu'en 2027. Attaqué durant ce mercato sur son jeune talent offensif, l'ASSE pourrait rapidement prolonger le buteur stéphanois.

Pour ce qui est de Cardona, Boakye ou encore Moueffek, tous en fin de contrat en 2028, ils font partie à part entière du projet. Une remontée en Ligue 1 pourrait toutefois redistribuer les cartes en fonction des perspectives qui leur seront offertes.

Cette politique traduit véritablement la volonté de l’ASSE de trouver le bon équilibre entre l’expérience, l’émergence des jeunes et la valorisation des actifs. Le club doit composer entre ses ambitions sportives et la gestion d'un effectif pour partie appartenant à l'"ancien monde", celui de l'ASSE sans le sou. Au vu des renforts arrivés dans la cellule de recrutement, il ne faut pas douter un instant de la capacité qu'aura l'ASSE à attirer de nouveaux talents qui viendront inévitablement remplacer les erreurs de casting ou les déceptions...