Plusieurs joueurs de l'ASSE quitteront L'Étrat pour rejoindre leur sélection pendant la trêve internationale. Tour d’horizon des matchs à suivre dès cette première semaine de septembre.

Cela fait maintenant presque un mois que le championnat de Ligue 2 a débuté. Après quatre rencontres, l'ASSE est toujours invaincue. Plusieurs joueurs stéphanois ont d'ailleurs été convoqués avec leur sélection respective pour disputer des rencontres internationales.

Davitashvili, deux matchs capitaux avec la Géorgie

L’ailier stéphanois Zuriko Davitashvili fait partie des 24 joueurs retenus par Willy Sagnol pour deux rencontres clés dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La Géorgie affrontera deux adversaires directs à domicile :

4 septembre : Géorgie – Turquie (à Tbilissi)

7 septembre : Géorgie – Bulgarie

Old en mode derby océanien

Buteur lors du premier match de la saison, Ben Old est appelé avec la Nouvelle-Zélande pour une double confrontation amicale face à l’Australie. Un choc de prestige entre les deux meilleures nations d’Océanie dans le cadre de la "Soccer Ashes Series".

Les All Whites défieront les Socceroos à l'extérieur le 5 septembre, avant de se recevoir l'Australie pour le match retour, le 9 septembre. Deux rencontres à haute intensité, parfaites pour jauger l’état de forme du milieu stéphanois, moins utilisé ces dernières semaines.

Batubinsika veut mener la RDC vers le Mondial

De son côté, Dylan Batubinsika retrouve la sélection de la République Démocratique du Congo, en pleine campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Deux matchs sont au programme :

5 septembre, 14h : RDC – Soudan du Sud

9 septembre, 18h : RDC – Sénégal

Face à des adversaires de profils opposés, les Léopards devront engranger des points. Une belle vitrine pour Batubinsika, toujours évoqué sur le départ du côté de l'ASSE.

Cardona avec Malte, Stassin chez les Diablotins

Irvin Cardona convoqué pour la première fois avec Malte se déplacera en Lituanie, pour une rencontre qualificative importante dans le cadre des éliminatoires du Mondial. Le match est prévu le 4 septembre à 18h. Un autre match est prévu le 09 septembre à 21h contre Saint-Marin.

Quant à Lucas Stassin, il est convoqué avec les Espoirs belges pour affronter la Biélorussie U21, également le 4 septembre à 17h, dans les qualifications à l’Euro Espoirs 2027. L’avant-centre stéphanois, déjà décisif en Ligue 2, aura une carte à jouer.

Des U19 de l'ASSE face aux irlandais

Trois Verts défendront les couleurs des Bleuets U19 : Gadegbeku, El Jamali et Dodote. L’équipe de France disputera deux rencontres. Le vendredi 05 septembre à 16h contre la République d'Irlande le lundi 08 septembre à 11h face à la même équipe. Il s'agit de rencontre de préparation dans le cadre de l'Euro qui aurait lieu au Pays de Galles du 28 juin au 11 juillet 2026.

Un rendez-vous de haut niveau face à des nations fortes chez les jeunes. De quoi évaluer le potentiel des pépites de l’ASSE.

En face, Strahinja Stojković, latéral droit des Verts, figure dans le groupe serbe U19. Il disputera le tournoi "Stevan Ćele Vilotić". Plusieurs matchs sont au programme.