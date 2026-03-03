Recrue phare de l’été, symbole des ambitions stéphanoises en défense, Chico Lamba devait incarner la nouvelle solidité de l’ASSE. Freiné par deux blessures successives, le Portugais voit aujourd’hui le vent tourner au moment même où la charnière Nadé–Le Cardinal enchaîne les victoires. Son retour redistribue les cartes… et pose une vraie question à Philippe Montanier. Il est de retour à l'entrainement collectif ce mardi et posutule à une place face au Red Star. Priorité du mercato estival, l’ASSE n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour attirer Chico Lamba. Près de 6 millions d’euros investis pour un défenseur prometteur en provenance d’FC Arouca, brillant avec les Espoirs portugais et présenté comme un futur cadre. La mission était claire : stabiliser une défense stéphanoise trop friable la saison passée.

Très vite, Lamba justifie l’investissement. Aligné aux côtés de Mickaël Nadé, il affiche maturité, puissance et relance propre. Ses premières prestations confirment qu’il possède un niveau supérieur à la Ligue 2. L’ASSE tient son patron défensif.

Chico Lamba : Une saison coupée en deux

Puis le coup d’arrêt. Une blessure aux adducteurs l’éloigne des terrains d’octobre à janvier. Trois mois d’absence qui coïncident avec la période de turbulences traversée par les Verts. De retour progressivement, il dispute les rencontres face à Clermont et Reims. Mais la malchance frappe à nouveau : rechute, cette fois aux ischios. Nouveau stop. Nouvelle frustration. Pendant ce temps, le club s’adapte et recrute.

Le Cardinal s’impose à l'ASSE

Au mercato hivernal, l’ASSE recrute Julien Le Cardinal en provenance du Stade Brestois. Un profil plus expérimenté, immédiatement performant. Depuis son arrivée : quatre matchs, quatre victoires. Une défense hermétique aux côtés d’un Mickaël Nadé indéboulonnable. L’équilibre trouvé sous Philippe Montanier fonctionne. Solidité, complémentarité, sérénité. Difficile de faire mieux vu les récents résultats.

Un retour qui change tout pour les Verts ?

Bonne nouvelle néanmoins : Chico Lamba est de retour. Déjà aperçu partiellement à l’entraînement la semaine passée, il a pleinement réintégré le collectif ce mardi, comme l’ont confirmé les images du club. Une option supplémentaire pour Montanier. Mais aussi un vrai casse-tête.

Comment modifier une équipe qui gagne ? Faut-il installer Lamba sur le banc malgré l’investissement consenti ? Repositionner Le Cardinal à droite et sacrifier Pedro ? La concurrence s’intensifie au meilleur moment de la saison.

ASSE : Une gestion fine attendue

Lamba devra cravacher pour retrouver sa place. Sa présence renforce la profondeur de banc à l’approche du sprint final. Avec encore plusieurs matchs décisifs à disputer, disposer de trois centraux fiables est un luxe. Disponible pour la réception du Red Star ce samedi, le défenseur portugais pourrait entrer dans une nouvelle phase de sa saison : celle de la reconquête. Pour Montanier, l’équation est délicate. Pour l’ASSE, c’est un problème de riche qu'il faudra parfaitement négocier.