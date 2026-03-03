Il y a parfois des trajectoires très aléatoires. Celle d’Etienne Green en fait partie. Parti en 2024 à Burnley, il a tenté de rebondir en tentant sa chance au Danemark, l’ancien gardien de l’ASSE semblait s’être engagé dans une spirale délicate. Mais ce week-end, un match pourrait bien avoir changé la donne.

Transféré au FC Fredericia avec l’ambition de relancer sa carrière, Green espérait retrouver du temps de jeu et de la confiance à 25 ans. Le pari, sur le papier, semblait cohérent : un championnat réputé formateur, un club ambitieux et un statut de gardien numéro un à conquérir. La réalité a été plus brutale.

Titularisé le 31 août 2025 sur la pelouse d’Aarhus, il débute par une lourde défaite (4-1). Quelques jours plus tard, le 3 septembre, nouvelle désillusion : victoire 4-2 à Tune, mais une expulsion à la 62e minute vient ternir la soirée. Une sortie qui marque un tournant. Derrière, le staff tranche. Michael Hansen installe Valdemar Birsko dans les buts. Green disparaît alors des feuilles de match pendant de longs mois.

Fredericia en difficulté

Pendant ce temps, le FC Fredericia s’enfonce. Englué dans la seconde moitié du classement, le club danois lutte pour son maintien et occupe la 10e place sur 12 équipes. La dynamique est fragile, la pression grandissante. Dans ce contexte compliqué, Michael Hansen décide de tenter un coup. Face à Silkeborg, concurrent direct dans la course au maintien, il redonne sa chance à Green. Un choix fort et risqué.

Le match qui peut tout relancer pour Green

La réponse du Franco-Anglais ne s’est pas fait attendre. Titulaire dans un rendez-vous capital, Green a livré une prestation solide. Quatre arrêts déterminants, dont plusieurs en seconde période alors que son équipe défendait un avantage précieux. Fredericia s’impose 2-1. Trois points majeurs dans la lutte pour le maintien. Un contraste avec ses débuts compliqués de septembre.

Un tournant mental ?

À 25 ans, Étienne Green n’est plus le jeune espoir qui avait éclairci Geoffroy-Guichard en arrêtant un penalty pour sa première titularisation en Ligue 1. Son parcours est désormais celui d’un gardien en quête de stabilité. Ce succès face à Silkeborg peut-il être le point de bascule ? Dans une équipe en difficulté, s’imposer dans un match à pression est souvent un virage. Le timing est parfait : Fredericia a besoin de solidité, et Green a besoin de continuité.