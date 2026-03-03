L’AS Saint-Étienne (ASSE) continue de structurer son réseau de partenaires. Le club ligérien a officialisé un nouveau partenariat avec Ohm Energie, fournisseur français d’éco-énergie basé à Paris. Une alliance qui dépasse le simple cadre commercial et s’inscrit dans une logique de valeurs partagées.

« L’énergie des Verts, c’est aussi la nôtre », a communiqué l’entreprise, fière de devenir partenaire officiel du club stéphanois. Un message clair qui relie performance sportive et transition énergétique.

Des valeurs communes affichées

Ce partenariat repose sur trois piliers revendiqués par les deux entités :

L’énergie de la compétition

L’engagement collectif

L’ancrage territorial

Des principes qui font écho à l’identité historique de l'ASSE. Club populaire, profondément enraciné dans son territoire, l’ASSE cultive depuis toujours une culture d’effort et de solidarité. De son côté, Ohm Energie met en avant une approche plus responsable de la consommation énergétique, en proposant des offres présentées comme plus écologiques et plus accessibles.

Une stratégie tournée vers la responsabilité

Ce rapprochement intervient dans un contexte où les clubs professionnels cherchent à renforcer leur positionnement en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Les enjeux énergétiques sont devenus centraux, notamment pour des infrastructures sportives fortement consommatrices.

Pour Ohm Energie, fondée en 2018 et spécialisée dans la fourniture d’électricité et de gaz, s’associer à un club à forte notoriété nationale représente également un levier de visibilité important.

Un signal envoyé par l'ASSE

L’ASSE multiplie ces dernières saisons les partenariats en cohérence avec une image modernisée et engagée. Associer son nom à un acteur de l’éco-énergie permet au club de s’inscrire dans une dynamique plus large que le seul résultat sportif. Dans une période où l’identité, les valeurs et la communication prennent une place importante dans les messages transmis par les clubs, cette alliance entre l'ASSE et Ohm Energie parait cohérente. Le maillage de sponsoring se poursuit du côté du Forez.