Outre l'enjeu sportif, ASSE - MHSC sonnera également le grand retour des kops après deux rencontres à huis clos partiel. Questionné sur le sujet, Ian Cathro n'a pas cédé à l'emabllement et prévient même ses supporters quant à l'avenir.

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Le retours des Kops ? Je ne parlerai pas d'une motivation supplémentaire parce que vous pouvez me croire, ma motivation et celle du groupe sera toujours celle de remporter la victoire et que le stade soit plein ou vide, elle sera toujours identique.

Ce qu'on veut c'est réellement construire un nouveau chapitre, écrire le nouveau chapitre de ce club. On sait quelle est notre mission, celle qu'on a quand on porte ce maillot, cette volonté de développer une nouvelle équipe. On veut évidemment que tous ceux qui aiment le club puissent partager des moments où on partage des souvenirs, des grands moments ensemble, des moments dont on se souviendra peut-être dans 40 ans. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et c'est des moments qui sont encore plus mémorables quand les stades sont pleins. Donc j'espère, oui, qu'on vivra notre premier grand moment tous ensemble samedi et qu'on aura surtout l'occasion de jouer beaucoup de fois dans un stade Geoffroy Guichard."

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Cathro veut rester humble

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Peut-être que le fait que le stade soit plein est peut-être déjà une marque de confiance. Je ne suis pas très vieux mais je suis dans le métier depuis assez longtemps pour savoir que ce qu'on veut faire n'est pas quelque chose qui est réalisable en simplement deux mois. On sait que ça va prendre longtemps pour arriver à bâtir ce lien de confiance avec le public. Ce que je sens, c'est qu'on a un groupe de joueurs qui est vraiment motivé à vouloir créer ce genre de connexion. Aujourd'hui, il y a cette énergie, peut-être le début de la mentalité qu'on a envie de voir dans cette équipe.

Je suis assez réaliste et humble pour ne pas prétendre que le fait que le stade soit plein soit déjà une marque totale de confiance. Le but qu'on recherche, c'est impossible d'arriver à faire quelque chose en deux mois seulement, ça risque de prendre des années. Je me projette à Saint-Etienne pour des années et pour gagner."

Une histoire d'amour pour des années à l'ASSE ?

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Je me projette sur plusieurs années ici, plusieurs années que j'espère victorieuses. Parce que ce qui m'a attiré à l'AS Saint-Etienne, c'est qu'il y a ici des choses qu'on ne peut pas fabriquer, l'histoire du club, sa connexion avec la région, sa connexion avec ses supporters, l'importance que ce club a dans la vie des gens. Ce sont vraiment de grandes responsabilités et ce sont des choses qui créent une opportunité pour ce club de vivre peut-être encore une belle période de son histoire. Quand j'ai rencontré les dirigeants de ce club C'est vraiment ce que j'ai senti. J'ai totalement confiance en eux, sur leur investissement dans le club. Et c'est pour ça que j'ai rejoint aussi l'AS Saint-Etienne."

L'écossais prévient tout le monde

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Après, il y a quelque chose que je souhaiterais ajouter, c'est que tout le monde au club, comme pour les supporters, comme pour les gens pour qui ce club compte énormément, même aux joueurs, tout le monde doit comprendre que ce qu'on essaie de faire et l'histoire d'un club, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des moments qui seront plus difficiles, mais sachez que notre objectif restera le même et on restera toujours aussi concentré.

Aujourd'hui je sais que je peux me présenter devant vous et dire un peu ce que je veux et vous approuverez parce qu'on est sur une belle série de victoires mais il y aura des moments qui seront plus difficiles mais à ce moment là, l'objectif final restera toujours le même travail, le même investissement pour arriver à accomplir cet objectif."