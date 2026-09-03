Le mercato de l’ASSE a officiellement fermé ses portes mardi à 20 heures. Avec 17 départs et 7 arrivées, les Verts ont profondément remodelé leur effectif. Ian Cathro dispose désormais d’un groupe plus réduit, mais surtout plus cohérent avec son 4-2-2-2 et les ambitions stéphanoises.

Le marché des transferts a enfin livré son verdict dans le Forez. Après plusieurs semaines de mouvements, l’ASSE peut désormais travailler avec un groupe beaucoup plus stable. Quelques marchés étrangers restent encore ouverts, mais l’effectif stéphanois ne devrait plus connaître de bouleversement majeur.

Le chantier était pourtant important. Les Verts ont enregistré pas moins de 17 départs cet été. Des joueurs libres, des retours de prêts, des transferts et plusieurs prêts ont permis au club de réduire sensiblement son groupe.

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Dans le même temps, sept recrues sont venues renforcer l’équipe. Sohaïb Naïr, Jakob Breum, Thierno Ballo, Mamour Ndiaye, Aron Csongvai et Tamar Svetlin ont rejoint le Forez définitivement. Lucas Lavallée est, lui, arrivé libre dans le rôle de gardien numéro 3.

Mercato ASSE : un effectif réduit mais mieux équilibré

L’un des principaux enseignements du mercato stéphanois concerne la gestion de la quantité. Le club a choisi de ne pas empiler les joueurs. Il a plutôt cherché à construire un groupe suffisamment compétitif pour Ian Cathro, tout en conservant de la place pour les jeunes.

Le choix est particulièrement visible avec les nombreux départs en prêt. Axel Dodote, Luan Gadegbeku et Jebryl Sahraoui vont ainsi pouvoir bénéficier d’un temps de jeu plus important. Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic et Ebenezer Annan ont également été envoyés ailleurs pour poursuivre leur progression.

Ce fonctionnement permet aussi à l’ASSE de mieux accompagner ses joueurs. Ceux qui disposent d’une place dans la rotation restent au sein du groupe professionnel. Les autres peuvent accumuler de l’expérience loin du Forez.

Le club conserve également une vraie marge de progression avec ses jeunes éléments. Adam Baalal, Martens Paalberg et Modibo Sissoko peuvent continuer à pousser derrière les professionnels. Nathan Kasia, Nadir El Jamali ou encore Paul Eymard représentent eux aussi des solutions pour l’avenir.

Cette organisation colle à la philosophie annoncée autour d’Ian Cathro. Le technicien écossais a été nommé avec l’objectif de développer les joueurs et de construire une identité de jeu claire.

Ian Cathro dispose désormais de toutes les cartes

Le plus important commence maintenant. Le mercato est terminé et Ian Cathro va pouvoir travailler avec un groupe stabilisé. Son 4-2-2-2 dispose de solutions à chaque poste. La concurrence peut donc s’installer durablement.

Les prochaines semaines permettront surtout de mesurer la pertinence des choix effectués par la direction. Les recrues devront rapidement trouver leur place. Les jeunes devront saisir les opportunités. Les cadres, eux, auront la responsabilité de guider un groupe largement renouvelé.

Le calendrier va rapidement offrir un premier véritable test. Après les quatre premières rencontres, les Verts vont affronter Montpellier à domicile, Dunkerque à l’extérieur puis Metz à Geoffroy-Guichard. Trois rendez-vous plus relevés qui permettront de mieux situer cette nouvelle équipe.

Après sept journées, un premier bilan pourra déjà être tiré. L’ASSE aura alors affronté plusieurs adversaires aux profils différents et Ian Cathro aura eu le temps d’installer davantage ses principes.

Le mercato laisse donc une impression claire : Saint-Étienne a choisi de réduire son effectif en quantité pour augmenter sa qualité, sans fermer la porte à ses jeunes talents. Le véritable verdict appartient désormais au terrain.

Les deux équipes possibles pour Ian Cathro